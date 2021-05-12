印度貧民窟「確診剩個位數」成防疫模範生！　2關鍵原因曝光

▲印度新冠疫情依舊嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

印度過去24小時再增34.8萬人確診，累計逾2300萬人染疫，單日4205人不治創新高，累計逾25萬人身亡。儘管整體疫情依舊嚴峻，但過去曾是新冠肺炎熱點的達拉維貧民窟（Dharavi），近數週確診病例卻持續下跌，10日的新增病例甚至跌到個位數，只有9宗，讓人紛紛稱奇。當地居民表示，這歸功於人民的衛生意識提高，以及人們外出時開始遵守防疫政策。

▲官員加強防疫、人民意識提高，讓達拉維貧民窟意外變成「防疫模範生」，下同。（圖／達志影像／美聯社）

綜合NDTV與路透社報導，達拉維貧民窟是亞洲最大的貧民窟，該處有5.5萬間格局只有1房的小房子，卻擠滿了85萬人一起居住，因此當地的衛生條件非常差。不過，在去年印度爆發第一波感染後，當地人就開始注重衛生問題，官員們也加強防疫，除了大規模消毒公共場所和公廁外，還提供免費的病毒核酸檢測、加強為民眾量體溫。

當地居民謝赫（Farhana Shaikh）表示，她過去在使用貧民窟的公廁時，經常會感到很噁心，但自從疫情爆發後，公廁的清潔次數由過去的1週1次，增加至每天1次，政府還免費提供洗手液、消毒液和垃圾桶，衛生狀況瞬間提升了不少。另一個孩子的母親則表示，「人們現在變得更加謹慎，外出時都會自發地戴口罩、使用消毒液洗手，因為大家都害怕被暴露於染疫和死亡的風險之下。」

另外，由於擔心貧民窟將成為印度的防疫破口，因此當局在爆發第2波新冠疫情時，就密切監測該地區的病例數，種種努力意外讓達拉維變成了「防疫模範生」。孟買市政機構的專員迪加卡爾（Kiran Dighavkar）表示，「每個人都覺得，如果達拉維沒事，孟買就沒事，結果我們誤以為達拉維毫無波折的疫情就是全印度的狀況」。

孟買和達拉維貧民窟的病例數在今年3月逐步增加後，在4月達到高峰，每天平均增加1.1萬例，但隨後卻穩定下降至10日的不足2000例。不過，達拉維地區的官員卻毫不鬆懈，並準備隨時迎接第3波疫情爆發的可能。聯合國兒童基金會水資源與衞生專家卡比爾（Yusuf Kabir）稱，達拉維所有人仍嚴謹防疫，就連清潔工都在徹底清潔公廁，讓社區的整體防疫措施牢不可破。

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