LIVE／北北基宜「本土病例」連環爆　陳時中緊急說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12日）下午2點將召開例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫作為。繼昨日指揮中心提升防疫層級至第二級後，今日上午基隆又傳出疑似病例，指揮官陳時中表示，近日可能將防疫層級升至第三級。詳情預期在今日記者會上說明。

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染。這2起社區感染才剛確認並展開調查，相關足跡僅有初步掌握；而接觸者匡列逾百，最新調查與採檢情況將於會中說明。

指揮中心為此提升防疫層級，即日起至6月8日，警戒升至第二級，實施相關限制措施，如百人以上集會取消、雙鐵禁止站票飲食等，另全國醫療院所禁止探病。

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昨晚網傳基隆某醫院收治了一名發燒4天，無TOCC病人，採檢PCR陽性。陳時中受訪被問及此事，他表示，下午再跟大家報告，可說疫情進入嚴峻階段，大家要提高警覺。

台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）