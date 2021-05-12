台灣進入社區感染！他問「若升第三級警戒有多恐怖？」...網曝殘酷真相

▲陳時中參加立院衛環委員會時遇記者堵訪，眉頭深鎖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，被定調進入社區感染。陳時中今（12）日在立院備詢時，更坦言今天可能進入第三級警戒。就有網友在批踢踢上發文表示，若疫情警戒提升至第三級，除了醫療跟公家機關外，其餘營業和公共場所都需關閉，「第三級警戒開下去多少人會失業」。貼文曝光後，立刻引起眾網友紛紛留言，「服務業應該會直接開除全部員工，光房租應該就一堆店家撐不住！」

一名網友在PTT八卦板以「第三級警戒開下去多少人會失業？」為題發文表示，若中央疫情指揮中心發佈第三級警戒，除了維生，必要的醫療機構和公家機關外，其它營業和公共場所都需要關閉，室內限5人室外限10人，「第三級發佈下去一堆店家應該罵爆」，但不升級的話，接下來就是醫療崩潰。

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原PO還提出質疑，明知變種病毒傳播超快，但有政客還用「3+11」去賭病毒不會傳染，去遊藝場的人肯定也會愛去其它八大場所，但這些人「最好會跟你說他們去哪！」

▲有人在批踢踢上問卦，「三級警戒開下去多少人會失業？」。（圖／翻攝自批踢踢八卦板）

貼文一出後，立刻引起許多網友推文回應，「經濟崩潰，疫情崩潰，哪個恐怖？」、「現在要討論的是，看是失業比較好，還是感染比較好」、「第三級學校都要停課了！」、「第三階段就是全國停止活動14天，讓傳播鏈斷掉才能控制疫情」、「因為航空葬送服務業，因為服務業葬送台灣」、「服務業應該會直接開除全部員工，光房租應該就一堆店家撐不住」、「這波大概會是因小失大的最佳案例，為了給機組員方便，全國一起下去」。

也有網友回文指出，朋友是百貨業，剛剛就在哭說「若是警戒升至第三級就完蛋了」，一間店若是不開門營業，百貨租金還是會照樣收，一個月就上看十萬，員工本來也就三萬多，沒上班沒給薪，也要兩萬多，一個門店四個人就破十萬了，而他有三間店，一個月就直接噴掉六十萬元。

台灣自疫情爆發以來，從未進入第三級警戒，一旦升級，不僅外出時要全程戴口罩，也要停止室內5人以上、室外10人以上聚會，僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療公務所需之外，其餘營業及公共場域關閉。營業及公共場域也要落實戴口罩和維持社交距離。

▼北市某大樓昨（11日）晚間大消毒。（圖／記者黃彥傑攝）