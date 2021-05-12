以色列開齋「報復空襲」釀35死　聯合國：恐爆全面戰爭　

▲以色列與巴勒斯坦緊張關係嚴峻。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦衝突快速升溫，加薩（Gaza）地區激進份子10日晚間向耶路撒冷發射7枚導彈，引爆雙方報復性空襲。巴勒斯坦當局表示，目前已造成35人死亡，包括10名兒童及15名哈瑪斯軍方成員，更有逾200人受傷，附近軍事地點和住宅區都受嚴重破壞。聯合國中東和平特別協調員威尼斯蘭（Tor Wennesland）警告，雙方空襲「逐漸提升至全面戰爭。」

以色列官員表示，哈瑪斯（Hamas）與伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）11日在加薩走廊向以色列特拉維夫（Tel Aviv）、海法（Haifa）等地發射超過500枚火箭彈，其中逾200枚遭鐵穹系統攔阻，而約150枚擊中以色列境內，造成阿什克倫城2名民眾死亡，為自2014年加沙戰爭以來最致命衝突。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）強調，哈瑪斯「越過不該碰的紅線」，以色列將會強烈反抗。

Israel's PM says he is increasing "frequency" of airstrikes in occupied Gaza.



▪️ At least 26 Palestinians incl. 9 children killed by Israeli airstrikes

▪️ 2 Israelis killed by Hamas rockets

▪️ 700+ Palestinians wounded by Israeli security forces in occupied West Bank, Jerusalem pic.twitter.com/hkqX1gZ1CP — AJ+ (@ajplus) May 11, 2021

以色列利用軍事飛機與無人機展開攻擊，目標為軍人宿舍、武器庫等軍事設施，以及2條哈瑪斯武裝分子的偷襲隧道。以色列軍方表示，行動已殺死至少15軍官與其他戰鬥人員。

目擊者26歲的巴盧德（Moath Baroud）透露，10日晚間入睡前，爆炸聲突然震動所住的7層樓公寓，以色列目標雖是頂樓的哈瑪斯分子，但樓下一名婦女和兒子也被殺害。他說，「那是個艱難的夜晚，整晚都睡不著，現在全家都搬到叔叔家，等待情勢緩和。」

現年28歲加沙婦女札寧（Ihsaan al-Zaanin）事發當下正從開齋節採購返家，爆炸突然震動整個社區，「我看到叔叔、姊姊和堂兄弟都倒在地上，開始尖叫，直到有人開車載我們到醫院。」札寧的胸部被彈片擊中，目前剛從手術甦醒，仍在醫院接受治療。

#GazaUnderAttack#Palestine || A Palestinian boy receives medical care at a hospital in the northern Gaza Strip after being injured in Israeli airstrike that targeted a group of civilians in Beit Hanoun. pic.twitter.com/9UYXXrdPbJ — Dana Najjar (@DanaNajjar1) May 12, 2021

加薩民眾近日正為「開齋節」做準備，店家也迎來疫情抑制的大量生意，民眾收到卡達爾（Quatar）100美元的經濟援助後，出門準備採買慶祝。受傷婦女札寧同樣因援助金，在開齋節前夕為雙胞胎兒子添購衣物。

當地堅果經銷商人姆他加（Omar Mutaja）表示，每年需依靠開齋節收入支撐全家開銷，「現在應該有大排長龍人群購買開齋節需要的堅果，疫情下上周才正常營業」，而暴力衝突讓更多民眾不願出門採買，導致生意慘澹。

以色列與巴勒斯坦衝突持續多日，猶太人與阿拉伯人長期緊張關係快速攀升，近期多個巴勒斯坦家庭面臨居住地驅逐訴訟案，引爆巴勒斯坦民眾憤怒與抗議。人道組織巴勒斯坦紅新月會（Palenstinian Red Crescent）透露，目前在耶路撒冷等西岸地區，已有餘700名巴勒斯坦人在與以色列軍方衝突中受傷。