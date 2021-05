以色列開齋「報復空襲」釀35死　聯合國：恐爆全面戰爭　

▲以色列與巴勒斯坦緊張關係嚴峻。(圖/路透)

實習記者徐于文/綜合外電報導

以色列與巴勒斯坦衝突快速升溫,加薩(Gaza)地區激進份子10日晚間向耶路撒冷發射7枚導彈,引爆雙方報復性空襲。巴勒斯坦當局表示,目前已造成35人死亡,包括10名兒童及15名哈瑪斯軍方成員,更有逾200人受傷,附近軍事地點和住宅區都受嚴重破壞。聯合國中東和平特別協調員威尼斯蘭(Tor Wennesland)警告,雙方空襲「逐漸提升至全面戰爭。」

以色列官員表示,哈瑪斯(Hamas)與伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)11日在加薩走廊向以色列特拉維夫(Tel Aviv)、海法(Haifa)等地發射超過500枚火箭彈,其中逾200枚遭鐵穹系統攔阻,而約150枚擊中以色列境內,造成阿什克倫城2名民眾死亡,為自2014年加沙戰爭以來最致命衝突。總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)強調,哈瑪斯「越過不該碰的紅線」,以色列將會強烈反抗。

Israel's PM says he is increasing "frequency" of airstrikes in occupied Gaza.



▪️ At least 26 Palestinians incl. 9 children killed by Israeli airstrikes

▪️ 2 Israelis killed by Hamas rockets

▪️ 700+ Palestinians wounded by Israeli security forces in occupied West Bank, Jerusalem pic.twitter.com/hkqX1gZ1CP