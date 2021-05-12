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這國接種率達6成…染疫數卻突增1倍！　37％確診者已打2劑疫苗

▲▼東非島國塞席爾（Seychelles）。（圖／達志影像／美聯社）

▲東非島國塞席爾（Seychelles）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合外電報導

東非島國塞席爾（Seychelles）人口約為10萬人，而從新冠肺炎疫情爆發以來，全國有超過60％的人已接種兩劑疫苗，成為全球接種率最高的國家之一。不過根據最新統計，該國的染疫人數卻在5月初增加了一倍，其中37％的確診者已接種完兩劑疫苗，這也讓外界開始擔心，疫苗的效力是否真的足夠。

綜合《華盛頓郵報》、《路透社》和《時代雜誌》報導，塞席爾非常仰賴觀光收入，因此在疫苗問世後該國就立刻推行接種疫苗，目前疫苗接種率已逾60％，超過許多疫苗大國。但該國衛生部10日表示，自5月初以來，確診數量暴增2486例，比先前增加一倍多，其中有37％的確診者已接種兩劑疫苗，因此全國重啟部分防疫限制措施。

據了解，在已接種的民眾中，有57％是中國國藥疫苗（Sinopharm），其餘43％的人則是接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。不過衛生部強調，大部分新增的確診者都未打疫苗，或是指接種了一劑，而病逝的人多半同時患有其他疾病，請民眾不要停止施打疫苗。

蓋塞爾醫學院（Geisel School of Medicine）臨床醫學教授盧西（Daniel Lucey）表示，塞席爾在2月出現南非B.1.351變種病毒，而研究指出，AZ疫苗對此變體的效力較差，就連南非都已停止AZ疫苗接種計畫。

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