每2人就1確診！　印度果亞邦淪煉獄...要1200瓶氧氣只分到400瓶

▲印度當地醫療資源已陷入崩潰。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印度疫情嚴重失控，不僅醫療資源已經崩潰，就連火葬場也無法消化大量的病逝者。如今位於印度西南部、面積最小的果亞邦（Goa）每2人就有1人確診，瞬間成為全國感染率最高的地區。當地的衛生部長也直言，目前該邦感染率已經來到51.4%，然而醫院的氧氣資源卻面臨嚴重短缺，儘管需求高達1200瓶，但卻只能分配到400個，當地的首級醫院11日更因氧氣耗盡，在短短1小時內造成26人死亡。

▲▼ 病患遲遲等不到氧氣資源。（圖／路透）

根據CNN、《印度時報》報導，果亞邦衛生部長拉內（Vishwajit P. Rane）表示，果亞邦已成為印度確診率最高的地區，截至7日已經實施69萬360次篩檢，感染率來到51.4%，創下歷史新高，然而這只是在已經接受檢測的族群中所計算出的數字，真正的感染率可能更高。不僅如此，這同時也意味著果亞邦可能將採取封城措施。

果亞邦以觀光度假城市聞名，總人口僅150萬人，是印度人口最少的邦。果亞邦的疫情從4月初開始失控，當地的醫療系統已經徹底失控，拉內更直言，「早已超過負荷。」他也補充道，目前已經加強檢測能量，希望能有效控制疫情擴散。

拉內11日發表聲明表示，果亞邦的單日死亡人數來到75人，創下有史以來的最高紀錄。如今醫院的氧氣資源更是枯竭，醫護人員甚至被迫要讓3名病患同時使用同一瓶氧氣瓶。拉內說，果亞邦一天需要1200瓶氧氣瓶，但是卻只分配到400瓶，當地甚至有一間醫院11日就因為氧氣不足發生短短1小時內26人缺氧窒息死亡的事件。

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