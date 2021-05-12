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關山警的恐怖任務！熱氣球嘉年華將登場　饒慶鈴代贈15把大洋傘

▲▼台東縣長饒慶鈴赴關山分局代贈同濟會捐送的15把大型遮陽傘。（圖／台東縣警察局提供，下同）

台東縣長饒慶鈴赴關山分局代贈同濟會捐送的15把大型遮陽傘。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣鹿野高台一年一度的熱氣球嘉年華活動即將於7月3日至8月13日為期45天繽紛開飛！台東縣縣長饒慶鈴11日上午偕同台東市及海端鄉同濟會人員至關山警察分局致贈15把「大型遮陽傘」，讓炎炎夏日執行治安、交通及服務等工作的員警們免於酷曬之苦，可以「涼一夏」唷！

▲▼台東縣長饒慶鈴赴關山分局代贈同濟會捐送的15把大型遮陽傘。（圖／台東縣警察局提供，下同）

「有夠水！但有夠熱」！「台灣國際熱氣球嘉年華」活動邁入第11年，原先預訂7月3日至8月8日在鹿野高台升級登場，今年延長至8月16日閉幕，為期45天，並以「夢想起飛，希望升空」為主題展開。

活動期間由關山警察分局官警執行治安、交通及服務勤務，炎炎夏日，饒慶鈴體恤員警的辛勞，偕同台東市及海端鄉同濟會人員，共同致贈15具大型遮陽傘。

▲▼台東縣長饒慶鈴赴關山分局代贈同濟會捐送的15把大型遮陽傘。（圖／台東縣警察局提供，下同）

饒慶鈴感謝台東市及海端鄉同濟會，出資贈送大型遮陽傘，讓執勤員警免受太陽酷曬之苦。

饒慶鈴表示，去年就曾送關山警察分局大型遮陽傘，經詢問過關山警察分局，再增15具就足夠了；感謝台東市及海端鄉同濟會會長與會員，共同出資贈送15具大型遮陽傘，讓執勤員警免受太陽酷曬之苦。

關山警察分局表示，熱氣球活動適逢暑假期間，執勤員警每天必須與炙熱的艷陽博鬥，雖然有執勤便帽及防曬袖套，但是高溫仍會無情的侵蝕著員警的體力及專注力，感謝縣長及同濟會人員贈送大型遮陽傘，讓執勤員警感到「揪感心ㄟ」，也大幅提升員警執勤效率及安全！

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