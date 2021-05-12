中華醫大幼保系著保育服典禮　80位準教保人展開實習之旅

▲中華醫大幼保系著保育服典禮，由師長為即將前往幼兒園見習與實習的高年級學生穿上保育服，曾信超校長（後排中）等師長，受邀觀禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學幼保系80位學生，12日接受師長著保育服，穿上保育服象徵對幼保教育的使命與承諾，將踏出校門到幼兒機構展開為期2週至2個月不等的見習與實習，強化實務技能，也提早適應業界環境。

幼保系著保育服典禮上午9時許，在學校的國際會議廳舉行，由系主任傅清雪帶領系上老師為即將成為幼兒園、托嬰中心、課後安親班的準教保人員專三、專四學生和大三學生穿上保育服。配合防疫政策，參加師生一律戴口罩及間隔座位。

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今年總計有80位學生著保育服，將從暑假開始，前往全省各地30多家幼兒園進行見習與實習。其中，專科三年級生以觀摩見習為主，時間2週；專四和大三學生則實際參與幼兒園工作，實習時間2個月，實習期間將在校所學與職場實務結合，為1年後的就業做準備。

曾信超校長表示，幼教人員是幼兒人生重要的學習對象，前往見習或實習一定要做好身教和言教，發揮專業所學，為學校和系上建立口碑。中華醫大推動全面實習，系上也為大四學生規畫全學期帶薪實習，顯見幼保系學生受到業界肯定，這是聯結學生就業的最後一哩，請大家好好表現。除了曾校長，孫逸民副校長、楊堉麟副校長、殷立德副校長、姜泰安副校長等多位學校主管也到場觀禮並祝福學生實習過程順利。

幼保系系主任傅清雪表示，實習階段是學生邁入職場的重要關鍵，學生心理難免感到焦慮與恐懼，為讓學生及早適應幼教產業實際環境，從大二開始系上就逐漸引導學生規劃未來的就業管道，並與相關產業合作，聘任業界人士到校授課及開辦就業學程，讓學生藉由學習勾勒未來就業藍圖，並能縮短學用落差。

傅主任指出，在課程規劃下，幼保系畢業生不用再經由國家考試，即已取得幼兒園、托嬰中心、課後安親班的就業資格，少子化的衝擊益發突顯受過專業訓練的幼保人員的重要，幼保系畢業生深受教育機構和家長的青睞。完成著保育服儀式後，學生們接受師長祝福，對於即將踏入幼教場域見習和實習，個個信心滿滿。

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