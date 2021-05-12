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「考0分換水煎包」遭批鼓勵抱蛋　佛心老闆：教學生勿輕易被誘惑

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

記者高堂堯／南投報導

南投水里鄉餐車業者陳天祥推出「0分換水煎包」活動，鼓勵功課差的年輕學生不自我放棄、努力向上，未料遭當地家長反彈，相關新聞報導也引發網友正反爭議，不少人批評這是變相鼓勵考0分；陳天祥則回應並非此意，反而會藉機教育學生不要輕易受到誘惑，否則將來出社會難以成事。

陳天祥在水里國中附近擺餐車販售水煎包、蔥油餅多年，去年過生日時在臉書社團上PO文，水中學生可以期中考任一科0分考卷來兌換免費水煎包一份，今年則擴大為水里當地各級學校學生，不及格或0分皆可，前提是本人領取、不能交白卷，活動至7月30日止。

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▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

▲水里水煎包攤車業者陳天祥推「0分考卷換水煎包」活動，鼓勵地方孩子們不放棄自己、努力開創自己的未來。（圖／陳天祥提供）

消息在網路上傳出後，有網友歪樓笑稱：「以我以前的成績！我會吃到你轉行」、「以前0分我吃比這個好，竹筍炒肉絲，外加我爸還會親自教導無影腳的奧義，還會送我一條鱷魚牌的皮帶」；也有網友憶起學生時代也遇過類似的「煎餃阿姨」，總是會為考差被罰留校晚歸的同學預留一份，令人心暖。

不過負面批評也湧現，有網友認為「這明明是鼓勵窮人家的小孩考零分」、「水煎包好吃的話會不會變成一堆人故意考零分去換？畢竟在台灣為了吃都能改名了」、「結果那些前幾名的高分學生，為了能吃0分包就通通考0分」；有人則建議「考零分拿一份，下一次考10分拿兩份之類的鼓勵進步吧」，也有人聲援老闆：「可能這些(批評的)人常常過看海的日子吧」，認為他們管太多。

陳天祥強調，自己的出發點仍是鼓勵學生向學、求上進，至今也沒有任何學生受到這些小優惠引誘、考0分來換食品，「如果連這點誘惑都抗拒不了，將來出社會怎麼辦？家庭或學校教育可能都有改善的空間」，他也會不厭其煩地親口把這些想法講給來消費的學生聽，希望他們都能體會。

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