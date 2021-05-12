巴西有110種變異毒株傳播！　有3種列「令人擔憂」：有更大傳播力

▲P.1已成為巴西的主導病毒株。（圖／路透）



文／中央社記者唐雅陵聖保羅11日專電

巴西克魯茲基金會基因組平台最新數據指出，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）自從大流行以來，已有110種不同形式的新型冠狀病毒在巴西各地傳播。

克魯茲基金會（Fiocruz）研究員賽拉（Paola Serra）表示，新冠肺炎變種病毒株增加是自然趨勢，目前在基因組平台登記的變種病毒株已經比4月初增加至少18種，還不包括上週在里約熱內盧發現從瑪瑙斯變種病毒株P.1演變而來的二重突變病毒株P.1.2。

賽拉指出，病毒在進入宿主細胞複製過程本就容易自然發生突變，有時使毒性強化，有時弱化，源自瑪瑙斯P.1、英國B.1.1.7和南非B.1.35的3種變種病毒株，被世界衛生組織列為「令人擔憂」的變異株，目前都在巴西傳播。

根據克魯茲基金會調查，P.1已成為巴西的主導病毒株，其次是在里約熱內盧發現的變異株P.2，「在沒有採取更嚴格限制措施情況下，人們的流動和他們之間的廣泛接觸，隨著時間推移，容易使同一譜系的病毒突變，發展出新特徵。」

巴西傳染病學會（SBI）副主席、里約熱內盧聯邦大學醫學系教授契巴波（Alberto Chebabo）表示，認識變種病毒株和瞭解它們的影響很重要，像是被世衛組織列為「令人擔憂」的變異株，可能具有更大的傳播能力和免疫系統迴避能力；而病例數和人們互動次數愈多，病毒複製機會愈大。

新冠肺炎大流行以來，巴西有42萬5711人染疫死亡，1528萬5048人確診，致死率2.8%。

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