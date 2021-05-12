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防疫笑話！機師「隔離3天」就能進社區　網怒太荒謬：潛伏期14天

▲▼中華航空,桃園機場,桃機,華航,旅遊,出國,包機,直航,空中巴士Airbus A330-302,B-18359,停機坪。（圖／記者李毓康攝）

▲華航。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

面對華航機師與諾富特防疫旅館釀成群聚感染破口，上週雙北市長都認為台灣恐怕已進入初級社區感染，有網友就認為，新制放寬機師只需要隔離3天太短，而且疾管署有公布，新冠病毒的潛伏期平均5-6天，最高可長達14天，當初為什麼會通過這項規定，「這些人是不是天才？」

不少網友紛紛在PTT發文，認為這項放寬的新制實在太荒謬，其中一名網友表示，為了要方便航空業者作業，新制放寬從7天降為5天，再降為3天，且疾管署官網也有明確地寫道，「新冠病毒潛伏期平均5-6天，最高可長達14天，潛伏期長這樣了，還要放寬標準，只需隔離3天的基礎是從那邊來的？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署官網）

▲ 新冠病毒潛伏期平均5-6天，可長達14天。（圖／翻攝自衛生福利部疾病管制署官網）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友認為，只隔離3天太荒謬。（圖／翻攝自PTT）

另外一名網友指出，許多專業醫生以及感染科醫師，都認為只隔離3天風險太大，何況機師又經常飛出國外，「一堆檢疫期滿14天採檢才發現染疫的，早就該想到會有機師被誤放出來了吧，那當初怎麼通過的？」

對此，網友們罵爆，將矛頭指向立委范雲開協調會，促成機師由原本的「5＋9」調整為「3＋11」，要范雲「出來面對」。范雲昨（11）日下午就在臉書秀出公文反擊「施壓說」，最近一直有人操作政治口水，說范雲召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口，這種謠言實在很無聊。

最近一直有人操作政治口水，說范雲召開協調會施壓衛福部，造成防疫破口 這種謠言實在很無聊。 指揮中心之所以能成功防疫，就在於政策都是專家小組依照專業決定。沒有政治考量。 防疫專家小組的所有醫師，不可能接受任何政治施壓影響防疫。 在全民...

范雲 FAN, Yun 發佈於 2021年5月11日 星期二

范雲強調，協調會只做了3件事情，「1️. 讓機師工會對官員表達訴求」、「2.請政府官員回應」、「3.讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估」，她召開的協調會，就是雙向溝通，並沒有做出任何結論，也沒有政治考量，更說不上有什麼施壓。所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。

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