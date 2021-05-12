　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對台戰略清晰恐不利美國？　美眾議員駁斥：中共才是挑釁者！

美國眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）發表聲明，反駁對台戰略清晰可能不利美國的說法。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓11日專電

美國官員認為明確表態美國對台灣防衛政策將引來不利後果，美國聯邦眾議員麥考爾與夏波今天反駁這樣的說法。他們表示，是中共的挑釁加劇台海緊張局勢，而非美國或台灣。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）與眾議員夏波（Steve Chabot）今天共同發出聲明，對白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines ）近來對台灣防衛政策的說法提出反駁。

麥考爾與夏波表示，不是美國威嚇攻擊的努力，也非台灣維持自由國家的願望，而是中共的挑釁加劇台灣海峽的緊張局勢。

對於美國部分國家安全高階官員認為更新美國的台灣政策將會是一種挑釁，議員們深感關切。麥考爾與夏波指出，這不僅與美國軍事指揮官的分析大相徑庭，也恰恰符合中共謀求的陳述。

議員表示，實情要求採取大膽的領導力以維持威嚇，不要因為可能破壞中共過去幾年顛覆的平衡而感到焦慮不安。

康貝爾月初出席英國「金融時報」（Financial Times）舉辦的研討會指出，戰略清晰（strategic clarity）將產生一些非常不利後果。海恩斯4月底在國會聽證會上也表示，若美國從戰略模糊（strategic ambiguity）走向戰略清晰，中國將視此為嚴重破壞穩定。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
快訊／基隆婦人「發燒4天」確診！女兒在北市上班　大樓急消毒
窮緊張沒用！趕快做好4件事　醫：拜託大家一定要下載這App
快訊／台股跌破萬六！　大跳水下殺600點
快訊／台股急殺近500點！　這檔股票逆勢漲停
快訊／基隆爆確診案例！　全市今大消毒　
快訊／恐升三級警戒！侯友宜：已進入社區群聚大爆發　鄰里活動全
快訊／禁陪考！北市國中會考採5大措施　吃午餐得用「防疫隔板」
疫情警戒恐升3級！　4防疫措施曝光
注意！麥當勞全門市即起實施「實聯制」　要留姓名、電話
快訊／恐升警戒第三級！　陳時中14:00說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度變種病毒B.1.617釀新冠地獄　WHO警告：已擴散全球44國

巴西有110種變異毒株傳播！　有3種列「令人擔憂」：有更大傳播力

日女高中生瘋「熱熔膠眼淚妝」　網羞喊：以為是謎片！

對台戰略清晰恐不利美國？　美眾議員駁斥：中共才是挑釁者！

快訊／菲律賓發生規模5.7地震　政府警告小心餘震

力挺台灣參加WHA！美國務院東亞局推文　籲「讓台灣幫忙」

阿伯娶17妻生151子！「每晚5P大戰」還排時間表　目標娶100老婆

印度疫情失控！　總理莫迪確定不會親自出席G7高峰會

《華爾街日報》：中國阻台灣參與WHA　考驗拜登政府

業界公開秘密！記者曝比爾蓋茲「沉迷女色」　脫衣夜店裸泳趴都來

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

吳宗憲評「鄭家純.陳沂」輸贏送一句話　記仇6年報復「周杰倫沒發帖」：女兒結婚也不給！

警被恐怖男「鐵鎚敲後腦勺」濺血 受傷拔腿狂追...送醫傷口達4cm

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

沒戴口罩被提醒「翻包包找不到」　爆氣嗆司機：你滾...揚言留負評

本土暴增7例「尚有感染源不明」 陳時中宣布：已經進入社區感染

印度變種病毒B.1.617釀新冠地獄　WHO警告：已擴散全球44國

巴西有110種變異毒株傳播！　有3種列「令人擔憂」：有更大傳播力

日女高中生瘋「熱熔膠眼淚妝」　網羞喊：以為是謎片！

對台戰略清晰恐不利美國？　美眾議員駁斥：中共才是挑釁者！

快訊／菲律賓發生規模5.7地震　政府警告小心餘震

力挺台灣參加WHA！美國務院東亞局推文　籲「讓台灣幫忙」

阿伯娶17妻生151子！「每晚5P大戰」還排時間表　目標娶100老婆

印度疫情失控！　總理莫迪確定不會親自出席G7高峰會

《華爾街日報》：中國阻台灣參與WHA　考驗拜登政府

業界公開秘密！記者曝比爾蓋茲「沉迷女色」　脫衣夜店裸泳趴都來

快訊／社區群聚大爆發！侯友宜：這波再不堵住恐封鎖區域或封城

蘇貞昌要國人收心　江啟臣批卸責：該收心的是蔡英文

疫情拉警報！　超商、賣場「防疫商品貨況」一次看

疫情保命符！「台灣社交距離」爆衝APP第一名：確診者經過通知你

升級「三級警戒」恐衝擊國中會考　教育部次長：向指揮中心請示

宜蘭市新增確診足跡！復興路某海鮮百匯餐廳　今暫停業全面消毒

基隆傳確診案列！　火車站地毯式清消ing

快訊／驚傳基隆婦人「發燒4天」確診！女兒在北市上班　大樓急消毒

前防守專家憶首次對柯瑞　想霸凌「咖哩」卻發現根本守不住

頭份大橋「鋼索鏽蝕損害」禁行重車　宣導期完首日8車違規挨罰

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

國際熱門新聞

西門町棄嬰屍！25歲情侶2年後被逮

火葬場爆滿！恆河出現近百具浮屍

比爾蓋茲離婚時機巧妙　美媒曝關鍵

「這樣下去將被政府殺死」　日本三主流媒體全版刊登

大猩猩盯熟睡小嬰兒隔窗秀母愛！百萬人感動

業界公開秘密！記者曝比爾蓋茲「沉迷女色」

快訊／憂通膨拋售科技股　美股暴跌473點

輕鬆解鎖別人的iPhone？示範片網路瘋傳

印度演員「死前錄影」po文：原本能活

阿伯娶17妻生151子！　每晚5P大戰還排時間表

15人開趴擠陽台瞬間坍塌！集體墜落岩岸

新冠確診男出院！　回家死在鄰居家門前

頭蝨「群居吸血」9周！女童頭上噁蟲竄動

捕蛇人屋頂驚見「50條蛇皮」　小孩愛爆

更多熱門

相關新聞

美國務院東亞局力挺台灣「參加WHA」

美國務院東亞局力挺台灣「參加WHA」

美國務院東亞局今天推文表示，台灣執行全球最有效的新冠肺炎防疫策略，還捐贈個人防護裝備給全球各國。推文標籤「讓台灣幫忙」與美國務卿布林肯力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）聲明。

《華爾街》：中阻台參與WHA　考驗拜登政府

《華爾街》：中阻台參與WHA　考驗拜登政府

加州員警24小時內2殉職！　特警隊員遭埋伏

加州員警24小時內2殉職！　特警隊員遭埋伏

民眾瘋搶石油！　美最大石油管線遭駭客網攻

民眾瘋搶石油！　美最大石油管線遭駭客網攻

比爾蓋茲離婚時機巧妙　美媒曝關鍵

比爾蓋茲離婚時機巧妙　美媒曝關鍵

關鍵字：

美國中共眾議員台海台灣防衛戰略模糊戰略清晰北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級

基隆也傳確診者！陳時中未否認

月薪8萬很吃緊！竹科男連買便當都要考慮

報案正妹像楊冪！巡佐警所「猜年紀」影片

疫情警戒恐升至3級！感染社區將停班、停課　

宣布「社區感染」後恐將管制禁足21天　想出門得按身分證編碼

他關總電源「長輩摸黑摔死」　鄰居索賠560萬

校花妻入職「500大企業秘書」！秒懷總經理小孩

快訊／中永和、五股、三重今全區大消毒　新北校園全部不開放

王瑞德爆炸：華航最該下台負責

她剪爆客人睫毛　15秒傻眼片曝光

4歲鄭小妹豬舍屋改建款75萬...台北林小姐全包！

機警女醫郭恩悅　揪出宜蘭5確診

偽單身連吃4女　她怒揭名健身教練渣男行徑

40歲媽曬「與19歲女兒合照」　網全嚇瘋

更多

最夯影音

更多
刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較

刮車不想賠！阿伯硬拗1千太貴　嗆車主：我是律師...你們太計較
0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

0分考卷換免費水煎包、蔥油餅 佛心老闆：鼓勵學生別放棄！

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

愛爾蘭總統受訪遭愛犬「甜騷擾」　淡定致詞伸手安撫：再等我一下

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

三寶騎士「路中突然停車」回頭　下秒霸氣左轉...直行機車慘撞上

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

168cm顏佑庭跳過自己！江宏傑抓頭跪「太扯了」　王家梁同創超狂紀錄…錢薇娟虧：打什麼籃球ＸＤ

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面