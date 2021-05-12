「不服從罷工」重傷緬甸經濟　聯合國憂：走敘利亞舊路

▲緬甸軍變逾100日，造成780死與數千傷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

緬甸軍事政變邁入第4月，暴力衝突有見減緩趨向，人民卻拒絕屈服軍政府，以抗議、罷工及多項民間「不服從」運動反對政府暴力鎮壓，導致企業及官方機構癱瘓，社會功能瀕臨崩潰。聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）表示，將緬甸情勢比擬敘利亞，和平抗議雙雙遭到不成比例鎮壓，短期難見好轉跡象，未來安全與穩定令外界擔憂。

緬甸軍政府為抵制異議聲量，限制國內網路，禁止國際廣播，更指控多家新聞機構「煽動叛亂」，強行將其關閉，更在全國佈署大量武裝士兵，製造成功控制人民假象。

駐義大利緬籍記者丁立文（Thin Lei Win）表示，雖然暴力衝突減弱，「軍方認為國內秩序已經恢復正常，所以減少大規模鎮壓，但我們從人民口中得到的回應是，並不會屈服於軍政府，抵抗不會減弱。」緬甸資深研究員馬希森（David Matheson）強調，如果示威者受到完善訓練與資源，國內暴力衝突將會繼續。

▲緬甸民間發起多項「不服從」和平運動。（圖／達志影像／美聯社）

民間為了抵制軍政府，發起各項「不服從」運動，其中國家鐵路工人罷工，導致交通無法正常運行；家長與老師抵制公立學校，造成教育系統崩潰；政府醫療設施因罷工陷入停滯，而私家銀行員與公務員等也拒絕效力新政權，造成緬甸公私立設施癱瘓。聯合國人權事務高級專員巴切萊特4月表示，緬甸形勢嚴峻，「經濟、教育和衛生等基礎設施都瀕臨崩潰邊緣，數百萬緬甸人民失去生計，基礎社會支援與食品安全也越來越不受保障。」

巴切萊特強調，緬甸與2011年的敘利亞有明顯相似之處，「我們同樣看到和平抗議遭到不成比例武力鎮壓，造成急遽擴大全國性暴力。」《經濟日報》則將緬甸形容為「亞洲下一個淪落的國家」，正往阿富汗的下場邁進。

聯合國祕書長古特雷斯（Antonio Guerres）11日呼籲，「緬甸軍方應尊重人民的意願，為和平與與穩定行動。」他強調，東南亞國協（ASEAN）應履行承諾，要求緬甸立刻停止暴力行動，並開啟調解對話。

▲緬甸軍變邁入第4月。（圖／達志影像／美聯社）

緬甸軍政府自2月1日發動政變，推翻民主領袖翁山蘇姬，暴力鎮壓示威人民，目前累積逾780名示威者死亡，包括52名兒童，3843名民眾遭拘留，更有數千名示威者受傷。東協與緬軍領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing ）曾在4月緊急高峰會中，達成5點共識，希望一同解決政變所引發的危機，包括終止暴力、展開建設性對話、緬甸接受援助等。不料敏昂萊數日後拒絕提議，表示緬甸將「認真考慮東協提議，但目前首要任務是維護國內法律與秩序，恢復社區和平與穩定性。」