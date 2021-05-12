日女高中生瘋「熱熔膠眼淚妝」　網羞喊：以為是謎片！

▲日本女高中生近日流行起眼淚妝風潮，網友看傻眼。（圖／翻攝自推特@ten__3ten）



記者王佩翊／編譯

日本女高中生喜好追求新鮮的流行事物，因此也衍生出「JK」一詞，用來形容女子高中生，如今JK文化又出現一個新的風潮，那就是「熱熔膠眼淚妝」，號稱只要花100日幣就能自製出楚楚可憐的JK妝容。該項妝容日前被節目介紹，因此引發熱議，不過隨後也引起大批專家出面警告，此舉可能導致皮膚過敏或發炎，千萬不要貿然嘗試。不僅如此，還有網友直呼，這個妝容一點也不「動人」，反而像是謎片裡的18禁場面。

▲JK用熱溶膠自製成「人工眼淚」。（圖／翻攝自推特@byassist）



由二宮和也主持的節目《ニノさん》9日邀請到年輕女性創業家椎木里佳說明時下的JK流行趨勢。椎木表示，現在的JK很注重讚數，因此會使用各式各樣的新奇道具自拍，來取得讚數。她在節目中也介紹了名為「眼淚妝」的最新流行妝容。然而令人震驚的是，這個眼淚妝並不是像往常一樣，使用亮片或是眼影完成，而是要使用五金行才買得到的「熱熔膠」來加工。

據悉，這個熱熔膠眼淚妝是源自於一名南韓Youtuber「會社員A」，怎知相關影片雖未在南韓獲得太大迴響，但卻引起日本女高中生爭相模仿。事實上，只要在推特或是Instagram搜尋「涙メイク（眼淚妝）」，就能看到大量模仿照片，這些長相甜美的女孩紛紛將水滴狀的熱熔膠加工物貼在臉頰上，就好像流淚一般。

▲▼其實熱熔膠並非直接擠在臉上，而是先擠在其他容器上等待凝固。（圖／翻攝自推特）



節目播出後，熱熔膠眼淚妝瞬間引發熱烈討論，更一度登上熱搜排行榜，然而比起稱讚，更多的卻是擔憂。許多網友紛紛痛批這樣的行為太危險，模仿的人太過愚蠢，還反問「難道不燙嗎？」。不過根據說明，熱熔膠眼淚妝其實並非直接將高溫融化的熱熔膠擠在臉上，而是先擠在光滑的塑膠板或是糖果罐上，待凝固後再取下，並黏貼在臉頰上。

即便如此，專家也紛紛出面呼籲年輕人，「千萬不要模仿！」事實上，雖然這個熱熔膠眼淚妝並不會直接擠在臉上，但是長時間將凝固後的熱熔膠黏在臉頰上，仍然會引發過敏或是皮膚發炎等疑慮。另一方面，也有網友傻眼表示，這個妝看起來根本不會讓人覺得楚楚可憐，反而像是色情片裡的18禁場面。