《華爾街日報》：中國阻台灣參與WHA　考驗拜登政府

▲拜登政府帶領美國重回多邊主義，面對國際上種種阻力的反應將決定美國走向。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約11日專電

台灣連5年未獲邀參與世界衛生大會（WHA）。華爾街日報社評寫道，台灣防疫有成，中國卻百般阻撓，此事考驗美國總統拜登政府影響、改革世界衛生組織（WHO）的能力。

第74屆世衛大會預定24日召開，七大工業國集團（G7）外交部長與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期表態支持台灣與會，但世衛組織連續第5年未發函邀請台灣參與世衛大會。

布林肯7日發表聲明，呼籲恢復台灣在世衛大會的適當地位，並表示沒有排除台灣與會的合理理由。

華爾街日報社評寫道，布林肯在聲明中「正確點出」台灣在因應全球衛生挑戰上能提供寶貴貢獻與經驗。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）已奪走全球330萬條人命。台灣截至上週僅12人死於這項傳染病，去年有8個多月未見本土確診病例。社評表示，這些數字令全世界稱羨。

但世衛組織自2017年起未發函邀請台灣參與世衛大會。社評寫道，中國貪圖民主的台灣，不想讓台灣獲國際社會承認。

中國外交部發言人汪文斌6日在G7外長發表公報挺台參與世衛大會後說，此舉是「搞開歷史倒車的集團政治，這是對中國主權的粗暴干涉」。華爾街日報表示，中國可能擁有世衛會員國足夠支持阻撓台灣參與世衛大會。

前美國總統川普政府退出世衛組織時提到中國「全面控制」這項國際組織，擁抱多邊主義的拜登1月上任後決定讓美國重返世衛組織，如今台灣能否參與世衛大會成為關注焦點。

社評最後寫道，台灣如無法與會，「將是全球衛生的損失，也會讓拜登政府難堪。美國民眾應質疑他們對世衛組織的巨額財務捐助究竟符合哪方的利益」。