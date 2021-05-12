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業界公開秘密！記者曝比爾蓋茲「沉迷女色」　脫衣夜店裸泳趴都來

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／達志影像）

▲比爾蓋茲與梅琳達離婚。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合外電報導

比爾蓋茲的離婚風波牽扯出愈來愈多的內幕和陳年往事，事實上為這位科技巨擘寫過2本傳記的資深記者華勒斯（James Wallace）就曾爆料，比爾蓋茲在科技圈內人一直是有名的玩咖，非常「沉迷女色」，還無數次邀請一堆全裸女郎到家中裸泳、開趴。而新聞媒體如《紐約時報》等之所以掩藏這一面，是為了能夠持續得到有關比爾蓋茲和微軟的其他消息。

《紐約郵報》引述華勒斯在1997年的傳記作品「Overdrive: Bill Gates and the Race to Control Cyberspace」。當中提到那些主流新聞媒體都沒有報導微軟創辦人私生活混亂的一面，比爾蓋茲經常會參加或主辦狂野的單身派對，他會先到西雅圖的全裸夜店混完後，再把女郎們都帶出場回到家中，讓她們和他的朋友一起在豪宅的泳池裡裸泳。

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）年輕時。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲年輕時。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）年輕時。（圖／達志影像／美聯社）

華勒斯說比爾蓋茲「瘋迷女色」早在他的哈佛時期就已經開始，並指他當時就喜歡享受情色表演、脫衣舞和妓女，而這種「單身漢的生活風格」直到他和梅琳達（Melinda Gates）於1988年在法國交往後仍未停歇，「他繼續爽玩了一陣子，尤其是他出差的時候，經常會和報導微軟以及公司產業的女記者調情。」

「他沉迷女色是眾所皆知的」，華勒斯在文中寫道比爾蓋茲的「癮頭」卻沒有被大肆報導，並特別點出《紐約時報》因為不想要源源不絕消息中斷，所以選擇不披露。

比爾蓋茲和梅琳達交往後關係忽冷忽熱，兩人還曾經因此分手將近一年的時間，直到1992年複合，關係才變得更穩固堅定。

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）年輕時。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼比爾蓋茲和梅琳達於1994年結婚，婚姻27年走到末路。（上圖／達志影像／美聯社／下圖／路透）

▲▼比爾蓋茲與梅琳達。（圖／路透）

華勒斯更在傳記中訪問到比爾蓋茲的幾名前女友，其中一位是溫布蕾德（Ann Winblad），比爾蓋茲和梅琳達於1994年結婚，婚後仍持續和溫布蕾德出城度過周末時光。傳記中指出在和梅琳達結婚前，比爾蓋茲還問過溫布蕾德的意見，衡量梅琳達是否是一個適合結婚的女人，而比爾蓋茲整個考慮過程，就像是在評分梅琳達是否通過測試，而非因心動的選擇。

就連和比爾蓋茲在交往初期也像通過考試，溫布蕾德說他會測試「妳夠聰明嗎？妳的常識夠嗎？妳的運動量夠嗎？」她說比爾蓋茲大可以選擇世上任何一個女人做他的終生伴侶，但他選擇了梅琳達，代表她一定是個傑出的女性。

如今比爾蓋茲和梅琳達宣布結婚，已經74歲的華勒斯接受《每日郵報》訪問時表示，億萬富翁比爾早已非當年那個「唱詩班的男孩」，也不再是個沒沒無聞的科技宅，很多微軟人在當年都是年輕的小夥子，喜歡參加狂野的派對，但隨著年歲增長，華勒斯認為比爾很小機會重回那個全裸泳池趴的生活。

然而華勒斯在訪談中提到有一個長達6頁的報導，指出比爾蓋茲在2010年的日舞影展（Sun Dance）上，曾和一群圍繞著他的年輕女性勁舞。

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