大猩猩緊盯新手媽媽抱熟睡小嬰　隔窗秀母愛！百萬人感動

▲猩猩看著嬰兒的眼神展現母愛。（影／翻攝自YouTube／Michael Austin）



記者崔子柔／綜合報導

動物界的母愛同樣震撼人心！近日一位新手媽媽抱著5週大的孩子到動物園，一隻大猩猩竟對嬰兒露出濃厚的關愛眼神，影片被孩子的爸上傳，讓廣大網友被畫面感動。

根據《WBAL-TV》報導，愛蜜麗（Emily Austin）最近帶著兒子坎勇（Canyon）到波士頓富蘭克林公園的動物園，一隻大猩猩看到愛蜜麗抱著孩子，竟然緊盯著他們看，似乎很想伸手觸摸坎勇，眼神吐露滿滿母愛。

▲母猩猩盯著坎勇。（圖／翻攝自YouTube／Michael Austin）



愛蜜麗表示，「牠在玻璃窗內的角落一直看著坎勇，時不時會做出很像想摸坎勇的動作，感覺很關心、好奇，持續大約5分鐘」，整段過程被愛蜜麗的老公麥可（Michael Austin）拍下，並上傳到YouTube，目前已經累積超過110萬次瀏覽。

園方透露，這隻猩猩叫奇奇（Kiki），是5個孩子的媽，去年10月才生下帕布羅（Pablo）公猩猩，可能因此對愛蜜麗的兒子感到好奇。

「我從沒想過會有這樣的經歷」，愛蜜麗說，奇奇的表情展現出滿滿的母愛，真是太美妙了。