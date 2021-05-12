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6招追到「女神級」女友　他實測1招就讓性感教主動心！

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

性感教主雪碧（方祺媛）日前拍攝影片教男生如何追到女神級的女友，只要善用6招瞞天過海、無中生有、聲東擊西、偷龍轉鳳、欲擒故縱、遠近交攻，加上細心的觀察，就能提升成功率，她自己也曾經中招並喜歡上追求者，「你要像風箏，有時鬆有時拉緊，才會越飛越高。」

雪碧在9日發布的YouTube影片中提到，不少男生追女孩子超沒技巧，很容易把話聊死，所以她歸類出6大招式，如果都學會了，包準連她這樣的女生都會中。

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雪碧。（圖／翻攝自Facebook／真雪碧無雙ss）

▲雪碧分享追求女生的6大招式。（圖／翻攝自Facebook／真雪碧無雙ss，下同）

1.瞞天過海
雪碧認為，對女生一開始不能表露出本性，追一個女孩子絕對不能把身家、住哪邊、什麼個性通通說出來，這樣女生很快就會失去興趣，而且要有一些善意的謊言，一開始要稍微包裝自己，「瞞天過海其實很簡單，不能表現出你的本性，等追到手、把到的時候，你再慢慢洩露你的本性。」

2.無中生有
雪碧表示，就算身邊沒有美女朋友，也要表現出來有美女朋友的樣子，因為男、女生都是一個狩獵型的心態。

3.聲東擊西
如果想要追這個女孩子，可是對方完全沒興趣，可以請她做軍師，幫忙追「喜歡的女孩子」。雪碧分享，她遇過一個男生就是用這招，先詢問想要追女孩子要怎麼追，她就把招式都說了，還幫忙出主意買禮物，「我說現在女生應該喜歡項鍊，請他買Hermes的項鍊，他就買一條然後直接送到我面前，他說這其實是要送我的，他喜歡的那個女生就是我。」

4.偷龍轉鳳
雪碧說，如果喜歡的女孩子有戒心，男生可以先把她當作好兄弟看，不要表現出想追求的意圖，先由朋友關係開始，慢慢讓她卸下防備。

雪碧。（圖／翻攝自Facebook／真雪碧無雙ss）

▲雪碧自己也曾中招。

5.欲擒故縱
雪碧提到，追女孩子不能每天傳訊息，這樣會顯得自己很沒行情，例如她之前遇到一名香港的追求者，條件還不錯，長得有點像謝霆鋒那一型的潮男，這個人很厲害的一招是，只會偶爾傳訊息給她，不是每天傳，而是偶爾問好一下，有時候自己主動傳訊息，對方也不會馬上回，「當女生問你在幹嘛的時候，就代表這個女生對你有點興趣」，後來她確實中招了，可惜最後沒有在一起，但內心是喜歡這個男生的。

「剛開始要有點小熱絡，中間再慢慢冷落，再慢慢又對她有點好，讓她覺得又有點希望，心情像洗三溫暖一樣，讓她覺得有點抓不住你。」雪碧認為，追男追女都一樣，要像風箏，有時鬆有時拉緊，才會越飛越高。

6.遠近交攻
如果這個女生超有戒心，男生可以先對付女方的好朋友。雪碧說道，她遇過一個男生真的很厲害，兩人一直都是朋友關係，有一次約吃飯，男生說有事沒辦法到，只問了在哪一家餐廳，結果當天開了一輛跑車過來，停在門口，很帥氣地走進來，與大家稍微聊一下天，再跑去結帳，然後人就走了，讓在場的閨蜜朋友們超驚訝。

最後，雪碧總結，以上6招可以使用1、2招就好，不要全部用上，這會太多，加上事先細心觀察喜歡的女生個性，像是多看她的Instagram，觀察她喜歡什麼東西、都跟那些朋友交往等等，或許就能順利追到「女神」！

▼雪碧認為，追女孩子之前可以先觀察對方的社群帳號。

雪碧。（圖／翻攝自Facebook／真雪碧無雙ss）

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