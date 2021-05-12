快訊／急追2社區感染！最新足跡、接觸者採檢　陳時中14:00說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內爆發6例感染源不明本土病例，分屬宜蘭羅東與新北蘆洲，被定調進入社區感染。中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，將於下午2時召開每週例行記者會，由指揮官陳時中主持，說明疫情與防治作為等相關事宜。這2起社區感染才剛確認並展開調查，相關足跡僅有初步掌握；而接觸者匡列逾百，最新調查與採檢情況將於會中說明。

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增7例本土新冠確定病例，除1名為機師家人，另6人都屬感染源帶釐清，分別是宜蘭羅東的遊藝場群聚事件，有4名女性員工與1名男性常客共5人確診，新北蘆洲另有1名男性確診，據傳為新北某獅子會前會長，曾參與聚會。

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指揮中心為此提升防疫層級，即日起至6月8日，警戒升至第二級，實施相關限制措施，如百人以上集會取消、雙鐵禁止站票飲食等，另全國醫療院所禁止探病。

▲▼指揮中心公布新北、宜蘭2社區感染足跡。（圖／指揮中心提供）

遊藝場群聚指標個案為案1202，是本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮中正北路「銀河百家樂」遊藝場工作，當地為室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高，衛生單位接獲通報後，隨即將個案同住家人、同事及常客等37人列為居家隔離對象並進行採檢，至昨日為止4人核酸檢測陽性確診(案1208至案1211)，17人陰性，其餘檢驗中。衛生單位將持續針對近期出入該遊藝場之人員調查匡列。

新北蘆洲案1203為本國籍60多歲男性，近期無出國史，5月7日出現疲倦、咳嗽、畏寒等情形，5月9日因發燒至醫院就醫採檢，於今日確診(Ct值18)；感染源待釐清。已初步掌握個案接觸者115人，列居家隔離，其他接觸者持續調查匡列中；指揮中心初步公布個案曾在5/4去晶華亭餐廳、來來按摩蘆洲長安店、大風車婚宴會館。

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