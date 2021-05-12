抓到了！飛來西門町「廚餘桶棄嬰屍」　25歲新加坡情侶2年後被逮

記者許力方／綜合報導

新加坡一對情侶25歲王男和郭姓女友，涉嫌於2019年2月間在台北棄嬰，把剛出生的女嬰屍體裝進黑色塑膠袋，丟包西門町的廚餘桶後逃回國，北檢2月就發布通緝，星國警方11日晚間證實，情侶檔在案發當天下午就離境返國，已經逮捕這對男女。

事發於2019年2月26日，新北市新店區環保公司員工整理廚餘時，割開一個黑色塑膠袋，赫然發現裡面竟有一個連著臍帶、胎盤的女嬰屍體，追查後鎖定新加坡籍王男和郭姓女友涉有重嫌，情侶倆來台旅遊8天，投訴西門町的旅社，監視器清楚拍到，當時一頭金髮的王男手上拎著一袋外出棄屍在廚餘桶中。

經DNA比對，房內情侶留下的血跡，與女嬰相符合，法醫初步解剖研判，女嬰體內器官發育完整，為活胎，代表出生當下可能已經有獨立呼吸。旅館的員工當時表示，郭姓女子在入住時肚子較為圓潤，疑似懷有身孕，奇怪的是，2人退房時，她的肚子已經「消了下去」，且神色還相當虛弱。

由於台灣與新加坡有司法管轄權，且新加坡《刑法》第3條規定，國民的境外犯罪行為視同於境內實施，得於國內接受審判與受罰，也就是說該情侶就算逃回國也會受罰。而且，新加坡法律更加嚴苛，若兩名嫌疑人是刻意把活著的嬰孩棄屍而致死，恐怕會觸犯「謀殺罪」，將會被判「唯一死刑」。

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