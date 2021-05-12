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關指部官兵「自拍喝酒」瘋傳！露臉嗆長官　千人驚：史上最猛靠北文

▲▼官兵喝酒自拍上傳臉書！爆料文震撼網友：全台代表上香。（圖／翻攝自靠北長官2020）

▲官兵喝酒自拍上傳臉書，抱怨「如果OOO不做一些不公平的事，我也不會這樣PO靠北長官」。（圖／翻攝自靠北長官2020）

網搜小組／趙蔡州報導

一名官兵11日在臉書粉專「靠北長官2020」抱怨，有一名士官在營區喝酒，受到長官包庇，讓他氣得決定「有樣學樣」，在營區喝酒自拍。貼文一出立刻引發網友譁然，除了有各地網友「上香致意」，還有人直言「真的是狠人，自殺換擊殺」、「應該是今年最猛靠北文了」。

原PO在「靠北長官2020」發文，開頭先抱怨連長不會帶兵，帶兵完全沒有帶到兵的心，接著也解釋為什麼會在營區喝酒。他說「那我請問OOO為什麼能在營區喝酒，我不懂，然後還有其他長官幫忙掩蓋」。

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他也感謝了對他很好的長官，「待命班長官跟學長真的對我很好，雖然我有時候學習能力都不好，但他們都很耐心的教我」、「如果OOO不做一些不公平的事，我也不會這樣PO靠北長官」。

原PO上傳的照片可以看見，他身穿軍服在關指部某營區內自拍，地點包含印有隊徽的大門前、指揮官室外走廊等，誇張的是他還拿出啤酒暢飲，行為嚴重違反軍紀。

▲▼官兵喝酒自拍上傳臉書！爆料文震撼網友：全台代表上香。（圖／翻攝自靠北長官2020）

▲爆料者原文。（圖／翻攝自靠北長官2020）

貼文一出立刻引發網友譁然，許多人感嘆「馬祖代表上香」、「金門代表上香」、「屏東代表上香」、「淡水代表上香」、「臺中代表上香」、「桃園代表上香，先替營區兄弟默哀」、「台南代表，受小弟一拜」。

還有人說「震驚到不知道要說什麼，請受我一拜」、「直接玉石俱焚，怕」、「真的是狠人，用自殺換擊殺」、「太悲壯了，兄弟一路好走」、「看過的文章裡，就你最猛」、「應該是今年最猛靠北文了」、「傷敵1000，自損10000」。

 
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