快訊／新北國中會考3萬人應試禁陪考　備用試場可容5發燒生





▲校園防疫升級。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

國中教育會考即將於本週末舉行，由於近日疫情持續升溫，又持續爆出本土案例，新北市29所考場學校在5日已經完成模擬演練，包括進入考場動線、人員管制及查驗考生身分、量測體溫、啟用備用試場、試場開窗與冷氣的模擬、中午用餐的人流管制等。其中，備用試場最多可容納5名發燒考生，監試委員將全程穿隔離衣監試。

教育局表示，演練過程中，每間備用試場最多可容納5名發燒考生，監試委員將全程穿隔離衣監試。為了讓學生在兼顧防疫及通風的環境下應試，學生全程戴口罩、試場四個角落窗戶各開5-10公分並打開冷氣。至於用餐防疫措施，新北市統一購置提供每位考生用餐隔板，並提醒學生注意用餐前後清潔消毒。

教育局表示，新北市國中教育會考應考人數為3萬914人，共開設29考場學校880間試場，教育局及新北考區試務會已多次召開會議，研擬會考相關應變措施。

因應疫情升溫，新北市各級學校防疫措施升級：

1. 新莊區、蘆洲區、五股區各級學校校園，在6月8日前全面暫停對外開放，其他地區將滾動決定，並請各級學校加強校園消毒工作。

2. 為降低學生及教職員工群聚感染之風險，6月8日前之全市各校校外教學、畢業旅行活動延後辦理，校際交流活動（跨校性共辦課程或活動）則一律暫停。

3. 全市各校於6月8日前停辦室外500人、室內100人以上之集會活動，請各校務必採分流、限制參與對象或轉型線上模式之方式縮小活動規模，加強實聯制、量體溫、全程戴口罩等各項防疫措施，以維護師生健康安全。未達上述人數規模之活動，亦須做好各項防疫措施，否則亦請延後辦理或停辦。

4. 6月8日前，新北市運動中心及運動聚點，游泳池、健身房人數減半，兒童遊戲室及棋藝閱覽室暫停使用，於使用運動器材時間隔使用，於團體課程時維持社交距離，並要求於非運動時配戴口罩，量體溫，實聯制及消毒作業。

5. 國中教育會考一律執行落實體溫量測、全程戴口罩、除特殊申請外家長不陪考、提供午餐隔板、設置備用試場、門口禁發傳單等措施，並請環保局全力支援環境消毒作業，以保護考生健康安全。

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