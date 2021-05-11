黃臉大媽妝後變身「波多野結衣」　網友驚呆：根本詐騙集團！

▲大媽靠著化妝與打扮，搖身一變成為日系正妹。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／綜合報導

化妝能使一個人改頭換面，更有自信，而妝前妝後差距極大的案例也經常引起網友熱烈關注。日前就有一名大媽PO出自己的化妝過程，只見影片中的她原本是個滿臉皺紋的黃臉婆，妝後竟然搖身一變成為大眼正妹，甚至還有點神似日本知名AV女優波多野結衣，讓許多網友們驚訝表示，這根本就是詐騙等級了。

▲波多野結衣是許多宅男心目中的女神。（圖／翻攝自波多野結衣推特）



從影片截圖中可以看到這名網紅疑似為了製造反差感，故意先將自己的門牙「貼黑」，把頭髮全都往後梳，並穿上十分具有「年代感」的上衣，而眼袋與抬頭紋則讓她更顯老態。不僅如此，她還極力扮醜，歪嘴吃西瓜。不過最令人驚訝的則是她的變身過程。

大媽先是做好妝前保養，隨後便開始逐一畫上底妝、眼妝以及唇妝。最後更是直接換上仙氣十足的白色雪紡上衣，頭戴珍珠髮帶，並戴上黃色小花的珍珠耳環，搖身一變成為大眼日系正妹。

看完整個驚人的變身過程，不禁讓網友們懷疑自己的眼睛，更驚呼妝後根本就是波多野結衣。網友紛紛表示，「這種程度已經是詐欺了吧」、「妝後好像波多野結衣」、「我看了什麼」、「化妝技術超強」、「求教學」等。

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