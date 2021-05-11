深信「牛糞抹全身抗新冠」！印度又一超噁療法竄紅　恐爆新傳染病

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度第二波新冠疫情猛烈，今（11）日通報近33萬人確診，數字明顯降低，但各地醫療資源仍嚴重缺乏，民眾不得不想辦法自救。繼先前有議員建議每天喝牛尿，「塗牛糞抗新冠」的偏方也在民間瘋傳。這些民俗療法皆源自印度教徒對牛的崇拜，但專家警告，此舉存在傳播疾病的風險。

▲▼ 民眾相信牛糞上身可抵禦新冠。（圖／路透）

《路透社》11日報導，印度西部古加拉特邦一群信徒每周都會拜訪牛棚，以牛糞及牛尿塗抹全身，相信此舉能增強對新冠病毒的免疫力或助染疫者康復。等待身上的排泄物風乾期間，他們會擁抱牛隻或練習瑜珈，提升身體的能量，接著以牛乳清洗身體。

一家製藥公司副理波利薩（Gautam Manilal Borisa）宣稱，就是這項妙方讓他去年染疫後恢復健康，「就連醫生也會來這裡。他們相信這種療法能提高免疫力，讓他們毫無後顧之憂地為確診者治療。」

▲▼ 有群信眾每周固定前往牛棚。（圖／路透）

牛在印度教中是生命與土地的象徵。幾世紀以來，印度教徒皆以牛糞打掃房屋，並舉行祭祀儀式，相信其具有治療與消毒的功用。但印度與多國科學家多次警告，不應採取替代醫學來治療新冠病毒，否則可能使民眾掉以輕心，導致疫情更加複雜。

印度醫學協會（IMA）全國主席賈亞拉（JA Jayalal）說明，沒有任何確切科學證據表明，牛排泄物可提高對新冠病毒的免疫力，「這完全出自迷信。塗抹或食用也將帶來健康風險，使其他疾病自動物身上傳播給人類。」

這種偏方也引起人們憂慮，若大批民眾湧入牛棚，可能造成群聚感染。亞美達巴德一間牛舍主人對此表示，已經開始限制前來塗抹排泄物的人數。

▲▼ 待排泄物風乾後，他們會以牛乳清洗。（圖／路透）

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