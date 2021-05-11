哈利梅根與英女王視訊...2歲愛子一開口卻是濃濃「美國口音」

▲據悉，哈利王子平時會透過視訊與伊莉莎白女王維繫感情。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）的愛子亞契（Archie）6日歡度2歲生日，而英國女王伊莉莎白二世、查爾斯王儲、威廉王子等王室成員也紛紛送上祝福。據悉，在哈利夫婦搬到美國後，亞契會通過視訊電話與曾祖母伊莉莎白女王保持聯繫，不過如今卻傳出，身為王位第7順位繼承人的亞契，在與女王通話時，竟然有濃濃的美國口音。

根據《鏡報》引述消息人士報導，6日迎來2歲生日的亞契自從隨著哈利夫婦搬到美國後，與其他王室成員聚少離多，再加上全球疫情持續升溫，因此只能透過Zoom與曾祖母伊莉莎白女王二世聯繫。事實上，哈利3月在接受歐普拉專訪時也提到，2020年他和女王的交談其實遠遠超過以往的很多年。哈利說，「我和奶奶關係很好，我們互相理解，而我對她也有滿滿的敬意。」

▲威廉王子6日發送祝福時，用的也是亞瑟剛出生的照片。（圖／威廉王子IG）



哈利一家搬到美國定居後，全球疫情越發嚴重，也間接造成他們一家無法返回英國探親。儘管哈利王子在菲利普親王病逝時曾返國奔喪，但當時梅根因懷孕未能同行，而亞契也同樣留在美國。消息人士直言，亞契自從會說話後，就一直待在美國，因此當他與伊莉莎白女王視訊時，總是流露出濃濃的「美國口音」。

儘管亞契生日時，包含查爾斯王儲與威廉王子等王室成員都公開表達祝福，但從貼文中可以看出，由於亞契已經很長一段時間沒有返回英國，因此他們使用的都是亞契剛出生時的合照。事實上，在亞契出生後到哈利夫婦離開英國前，王室成員也沒能經常見到亞契，就連查爾斯王儲也只見過亞契2次。

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