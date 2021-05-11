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即／俄羅斯校園槍擊至少11死　多人跳窗逃命！槍響連發影片曝光

▲▼俄羅斯校園槍擊。（圖／翻攝自推特／@BNONews）

▲俄羅斯校園槍擊。（圖／翻攝自推特／@BNONews）

記者詹雅婷／綜合外電報導

俄羅斯城市喀山（Kazan）一所學校11日發生槍擊案，迄今造成至少9人死亡、10人受傷，死者包括8名孩童及1名教師。當時校內部分人士為了躲避槍擊自窗戶跳下，一名未滿20歲男性槍手稍早被逮捕，另有1人則被擊斃。另有消息指，死亡人數已升至11人。

綜合RT、美聯社報導，案發當下有2名槍手在校園內開槍，學校窗戶破裂，依據推特多段影片，可見案發當下，部分孩童為了躲避槍擊驚慌跳窗逃生，多名受傷師生已被疏散。此外，就在校園建築物外頭，可見一名黑衣人遭壓制在地，雙手似乎被綁在身後。

目前部分孩童已撤離校園，部分的人仍留在學校中，且在10名傷者之中，有4人需要接受住院治療。全副武裝的警察及緊急救援人員已經趕抵校園，但嫌犯開槍襲擊的犯案動機仍有待釐清，當局則認定該名槍手為恐怖分子。

在此槍擊案發生之際，俄羅斯多個機構及公司行號週末才剛結束為期10天的勞動節假期。喀山距離莫斯科約800公里，人口超過120萬人，被稱為「俄羅斯第3首都」。


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