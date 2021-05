即／俄羅斯校園槍擊至少11死　多人跳窗逃命！槍響連發影片曝光

▲俄羅斯校園槍擊。(圖/翻攝自推特/@BNONews)

記者詹雅婷/綜合外電報導

俄羅斯城市喀山(Kazan)一所學校11日發生槍擊案,迄今造成至少9人死亡、10人受傷,死者包括8名孩童及1名教師。當時校內部分人士為了躲避槍擊自窗戶跳下,一名未滿20歲男性槍手稍早被逮捕,另有1人則被擊斃。另有消息指,死亡人數已升至11人。

Children seen jumping from building amid school shooting in Kazan, Russia; at least 9 killed pic.twitter.com/c8vlJcq4zV