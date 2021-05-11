美日韓合作更進一步！傳3國情報首長聚集東京...明討論北韓、中國

▲南韓國家情報院長朴智元11日搭機前往日本東京，準備與美日情報首長進行會晤。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國拜登政府4月30日表示已完成對北韓（朝鮮）戰略政策檢討工作，確立推動半島無核化為總體目標後，美日韓3國外長在英國倫敦G7峰會外長會議進行會晤。日本媒體報導，美日韓3國情報首長將於本周在東京進行會議，討論細部合作工作；而南韓媒體則證實南韓國家情報院長朴智元（박지원）搭機出國的消息。

先前《日本新聞網》（JNN）曾先行在報導中指出，美日韓情報首長將於本周集結日本東京，進行拜登就職美國總統後的首場會晤，當時南韓國家情報院以維護國家機密為由，拒絕透露情報首長的具體行程。

根據《韓聯社》報導，朴智元今（11）日下午從仁川機場搭乘大韓航空抵達日本成田機場，之後再搭乘由南韓駐日大使館準備的專車離開機場，將於明（12）日與美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）、日本內閣情報官瀧澤裕昭在東京進行會晤，預計將討論拜登政府的北韓戰略，並針對以北韓、中國為首的東北亞情勢進行意見與情報交換。

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