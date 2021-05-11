台大太子宿舍腳踏車區冒「坐墊狂魔」！網看照片問中邪？傻眼真相曝

▲台大太子宿舍腳踏車坐墊被拔起來，還散落一地，引起不少同學熱議。（圖／原PO授權提供）



記者許展溢／台北報導

台灣大學太子宿舍腳踏車停放區被多位同學發現，多輛腳踏車的坐墊被拔起來，不僅如此，還全部丟在地上，讓不少經過的人看到驚呼，到底是發生什麼事？這張照片更在網路上引起熱議，有人說拆坐墊手法純熟，速度也太快。校方回應，其實事情很單純，這些都要報廢，是廠商先拆下來放的。

有同學在臉書社團NTU台大學生交流版貼出散落腳踏車坐墊的照片，並問有人知道發生什麼事情？照片馬上被轉到Dcrad和PTT，滿地坐墊讓在校園晃晃的台大生好奇是有什麼掛？有網友就問「吃飽太閒，正在拆時都沒人發現？」、還有網友說「坐墊狂魔喔」、「這樣滿沒品的」、「中邪？」、「有夠會拆」。許多網友則都說「笑死了」、「超好笑」、「點開圖笑歪」，而有網友則指出，「絕對不是報廢，那邊是腳踏車停車格耶」，但有網友說「報廢的，廠商拆的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大強調事情很單純，同學拍到的太子學舍兩排腳踏車畫面，確實都是要報廢的，BOT給外面廠商管理，由於腳踏車要托運，他們先把坐墊拆下來，比較好綁在一起弄，現在都處理完了。台大也提到，校園內有很多擺很久的腳踏車，經過宣導及相關程序走完沒人領，才會集中一起進行報廢。