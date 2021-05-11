一年生一個！11寶媽放話「還不夠」要生14個：喜歡大家庭氣氛

▲36歲的寇特尼（中）育有11個寶貝。（翻攝Courtney Rogers IG）

圖文／鏡週刊

美國一名36歲女子寇特尼（Courtney Rogers）2008年與丈夫結婚後，便一年生一胎，至今已育有11個孩子。但喜歡大家庭氣氛的她表示還想繼續生，目標是擁有14個小孩。

寇特尼和牧師丈夫克里斯（Chris Rogers）育有11個孩子，6個兒子、5個女兒，其中一對是雙胞胎，年齡最大的兒子為11歲，最小的女兒去年11月才出生，僅6個月大。寇特尼2008年與克里斯結婚後便以「一年一胎」的速率生小孩，她透露每胎的懷孕間隔不超過9個月，因宗教信仰關係從沒避孕。她7次自然生產，2次剖腹產（包括雙胞胎），也不幸經歷過兩次流產。

▲11寶中有6個男孩、5個女孩，一字排開大陣仗。（翻攝Courtney Rogers IG）

▲逢年過節穿著同樣的條紋衣很可愛。（翻攝Courtney Rogers IG）

根據《太陽報》報導，這個大家庭每月的伙食開銷高達1,200美元（約新台幣3萬7,200元），一家人住在自家12英畝的農場、小孩都在家自學、開著15人座的麵包車。為節省開銷，他們減少外出用餐和不必要的購物，年幼的孩子就穿哥哥姊姊留下來的衣服。不過，一家人仍堅持每年進行一次野營度假。

▲寇特尼與丈夫克里斯去年11月迎來第11寶女娃。（翻攝Courtney Rogers IG）

▲一家人每月伙食費達1200美元，每次到超市補貨都是一大車。（翻攝Courtney Rogers IG）

寇特尼表示，去年多了第11個孩子並不會帶來額外負擔，她喜歡懷孕，也從沒發生過孕吐現象，如果可以，她希望繼續生，目標生14個。不過她也坦承，照顧7個6歲以下的孩子非常具有挑戰性。她當然也因為生很多孩子引人側目，但她表示，能盡力照顧孩子和家庭，這就足夠了。



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