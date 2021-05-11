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印度演員確診「死前錄影」抨擊醫院！　最後po文：我原本能活下去

▲▼印度著名演員沃拉（Rahul Vohra）死於新冠。（圖／翻攝自Facebook、Instagram）

▲印度著名演員沃拉（Rahul Vohra）死於新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook、Instagram）

記者張方瑀／綜合報導

印度知名演員、部落客沃拉（Rahul Vohra）確診新冠肺炎後，10日不幸去世，享年35歲。他的妻子蒂瓦里也在IG上傳他過世前的最後一段影片，影片中的沃拉戴著氧氣罩，並抨擊醫院資源匱乏，就連醫護人員都不夠；他還在最後一則貼文中提到，「如果我能得到更好的治療，我就能夠活下去。」

根據CNN報導，沃拉的妻子蒂瓦里（Jyoti Tiwari）10日在IG上公布一段他過世前錄下的影片，能看到影片中的沃拉戴著氧氣罩，鬍子都已花白，相當虛弱地對著鏡頭說，「氧氣現在非常珍貴，沒有它就會嚴重頭暈，並感到非常痛苦。」除了抨擊醫療資源匱乏外，沃拉還說，「你試圖喊醫護人員，但他們就是不來，或是在一小時甚至是更久以後的時間才來，你必須自己應付這段時間。」

Mujhe bhi treatment acha mil jata, To main bhi bach jata tumhaara Irahul Vohra Name-Rahul Vohra Age -35 Hospital name...

Irahul Vohra 發佈於 2021年5月8日 星期六

除此之外，沃拉在臉書的最後一則貼文標記印度總理莫迪，並寫著，「如果我能得到更好的治療，我就能活下去。」蒂瓦里說，她會繼續表達對整個醫療體系的不滿，「所有人都知道沃拉已經去世了，但沒人知道他是怎麼離開的，我希望我的丈夫能得到公平正義。」

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