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恆河漂150具↑腐爛浮屍　野狗出沒！村民憂「啃食」引爆新疫情

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度新冠疫情持續惡化，北部恆河邊有大量腐爛腫脹屍體被沖上岸，據當地人宣稱，光是比哈爾邦巴克薩縣（Buxar）之中的焦薩村就發現至少150具遺體。外界擔憂，部分遺體可能被水流帶往下游區域，屆時恐怕引來流浪狗等動物啃食，進而爆發新一波疫情擴散。

印媒Times Now報導，位在印度東北部邊境地區的貧困大邦比哈爾邦疫情嚴峻，當局早在月初就已宣布實施全面封鎖，就連板球超級聯賽也被無限期延後，如今在巴克薩縣恆河邊發現大量浮屍，讓當地人擔憂，浮屍很有可能是染疫者的遺體，且數量之多令人震驚。

依據推特流傳畫面，在多具浮屍旁邊有野狗出沒，這讓外界擔憂，這可能引來流浪動物啃食，進而引爆新疫情。

▲▼ 野狗出沒在大量浮屍旁邊。（圖／翻攝自推特）

▲ 有野狗出沒在浮屍旁邊。（圖／翻攝自推特）

只不過，浮屍到底來自哪裡仍有待釐清。儘管巴克薩縣官員認定，浮屍可能來自於疫情嚴峻的北方邦，但當地人宣稱，恆河邊其他村莊的人也會把遺體扔進河裡，而其他報導則指出，舉辦葬禮的高昂費用可能是背後一大原因。

另方面，先前曾有村民向《印度時報》透露，「河面上漂浮的都是新冠確診者的屍體，從早上到現在我已經看到35具至40具遺體，有些還是被火化到一半的屍體。」此事讓當地政府展開調查，依據巴克薩縣地方官員的最新說法，這些遺體泡在水中有3至4天之久，並非來自巴克薩縣，不排除自恆河岸其他城市漂流而來的可能性。

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