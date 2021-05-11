英國尪中文刺青示愛！糗變「愛鼠」男　幾周後想起生肖…後悔極了

▲英國37歲男子艾姆斯（Jimmy Ames）與妻子米凱拉合影。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Ames）

記者張寧倢／編譯

英國東部沙福郡（Suffolk）一名37歲父親為了證明對妻子的感情，在手臂上以繁體中文刺上「愛」的字樣，與年輕時就刺過的十二生肖字樣結合在一起，但他在幾周之後才想起來，自己是出生在鼠年，於是兩個字加起來便成了「愛鼠」，讓他後悔莫及。

▲艾姆斯在手上刺青「愛鼠」中文字樣。（圖／翻攝自Facebook／Jimmy Ames）

根據《太陽報》報導，住在伊普斯威奇（Ipswich）的業務經理艾姆斯（Jimmy Ames）年輕時曾到美國邁阿密度假，當時他將自己出生年的傳統生肖「鼠」刺青在手臂上，多年之後，他與34歲的米凱拉（Michaela）結婚，育有5歲大女兒史黛拉（Stella）與8周大的兒子弗雷德（Fred）。

報導指出，米凱拉日前和艾姆斯炫耀，自己將孩子們化做身上的刺青象徵，不僅很可愛，也意義非凡。艾姆斯見狀也跟著跑去刺青，而他花了40英鎊（約新台幣1600元）在手臂刺上了象徵家人親密感情的「愛」字，而位置就選在原本的生肖刺青「鼠」的上方，於是便合成了「愛鼠」。艾姆斯幾周後想起「鼠」的涵義時，才發現自己莫名成為了一個戀鼠（LOVE RAT）的男人，讓他相當後悔。

艾姆斯表示，妻子與母親並沒有對我生氣，比較像是失落，「但我們都知道這比生氣更慘，可是我能拿它怎麼辦呢？我又不能把手臂砍掉。」艾姆斯補充，他認為某方面來說，米凱拉還滿開心的，因為儘管他並不是真的喜歡老鼠，但應該沒有哪個女人會喜歡一個「愛鼠男」。

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