人妻慘被電死床上！老公2天前才送新手機　「邊充邊玩」出人命

ดับคาที สาวใหญ่ วัย 54 เสียชีวิตบนที่นอน เหตุ นอน เล่นโทรศัพท์ขณะชาร์จไฟ #เล่นมือถือขณะชาร์ตไฟ #เสียชีวิตบนที่นอน #ไฟดูด 由 Bright TV 發佈於 2021年5月5日 星期三

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人習慣邊充電邊滑手機，泰國卻因此發生一起奪命意外。烏隆府一名男子不久前才剛買全新手機送給妻子，當成生日禮物，未料日前返家發現她躺在床上一動也不動，趕緊叫來警察，才發現妻子插著電源線滑手機導致觸電，已經斷氣多時。

綜合《每日郵報》、《詩華日報》報導，54歲婦女育英（Yooyen Saenprasert）6日被發現陳屍於烏隆府烏隆塔尼的家中床上，手臂上還纏繞著插上插座的充電線，手上有燒傷痕跡。

她的丈夫普萊文（Praiwan Saenprasert）習慣晚上出門看看魚池，事發當天也和往常一樣，未料稍晚回家後發現育英失去知覺。醫護人員趕到現場，試圖搶救，但據信當時育英已經死亡超過4小時。警方在她的右手發現瘀傷，判斷為觸電造成。

普萊文悲痛表示，育英喜歡躺在床上玩手遊，這是她放鬆的方式，但他們都不知道這麼做的危險性，「當我試圖叫醒妻子，她完全沒有動，我就知道有事情發生了。我們只有彼此，沒有孩子。我2天前才買那支手機給她，不敢相信會發生這種事。」

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