長賜號「天價賠償金」日本船東賠不起！埃及妥協...降到168億

▲長賜號至今仍停泊在埃及國境內。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

長榮海運超大型貨輪長賜號（Ever Given）3月在蘇伊士運河發生擱淺意外，導致上百艘貨輪被卡在運河動彈不得，嚴重影響全球海運，最後耗時近1週才順利排除障礙。事發後，埃及蘇伊士運河管理局打算向長賜號的日本船東「正榮汽船」求償9.16億美元（約新台幣256億元），然而雙方卻遲遲無法取得共識，現在則傳出運河管理局方面決定釋出善意，將賠償金額下調至6億美元（約新台幣168億元）。

根據《時事通信社》報導，長賜號3月23日航經蘇伊士運河時，突然發生擱淺意外，導致河道雙向堵塞，上百艘貨輪只能在運河兩方苦苦排隊等待，經各方援助後，同月29日才成功將長賜號移出擱淺河道，重新恢復運行。由於此次擱淺意外造成重大損失，埃及蘇伊士運河管理局4月7日正式向長賜號的日本船東「正榮汽船」求償，金額高達9.16億美元（約新台幣256億元）。

▲救援人員耗費1週才成功將長賜號救出。（圖／達志影像／美聯社）



據悉，9.16億美元中，包含3億美元（約新台幣83億元）的救助獎金、3億（約新台幣83億元）的商譽損失以及其他的損失費用。另一方面，長賜號被要求在賠償金敲定前不得離開埃及，因此目前仍停泊在大苦湖區。

對此，正榮汽船所屬的英國船東互保協會（UK P&I Club）則認為，求償金額沒有告知確切的計算基礎，同時缺乏相關憑證，表示不服。儘管現在運河管理局已經願意將賠償金額下修至6億美元（約新台幣168億元），但英國船東互保協會仍然認為，賠償金額超過法律規範，目前依舊無法取得共識。

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