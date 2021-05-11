LIVE／進入第二級社區感染警戒！新北市宣布防疫升級

記者羅婉庭／台北報導

新北、宜蘭11日陸續傳出有不明感染源病例，行政院長蘇貞昌11日緊急視察疫情指揮中心，強調新冠肺炎疫情發生很嚴重的變化。新北市府上午內部會議定調進入「第二階段社區感染」，下午再次召開臨時應變會議，將宣布防疫新規定及大型活動調整，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

國內疫情急遽升溫，侯友宜宣布防疫再升級強化，停辦室內一百人以上，室外五百人以上之集會活動。 為減少群聚造成感染風險，新北市政府宣布原訂展演至5月22日之「碧潭水舞」提前至5月11日落幕。另外，原訂於今(110)年5月22日至6月6日每週六日舉辦之「新北市河海音樂季—淡水漁人舞台」延後辦理，確切延辦日期將視後續疫情走向另行宣布。

我國新冠肺炎疫情11日再新增3本土病例，其中一名為新北市五股獅子會前會長，該獅子會分會6日於蘆洲某婚宴餐廳進行交接餐敘，近30人出席，該餐廳今早已完成大消毒。指揮中心今也公布確診前活動足跡，該個案曾在4日去晶華亭餐廳、來來按摩蘆洲長安店、大風車婚宴會館。據了解，該案例無出國史，也與諾富特、華航機師染疫案無關聯，感染源頭仍不明，恐成社區感染破口、釀群聚感染風險。

新北市防疫規定：

一、 停辦室外 500 人以上、室內 100 人以上之集會活動。

二、 加強稽査八大特殊娛樂業，複查不合格暫停營業。

三、 室內集會戴口罩及戶外無法全程保持社交 距離者一律戴口罩，八大風險場所勸導不聽者開罰。

四、 大眾運輸交通工具再提高 消毒頻率，禁止飲食。

五、 風景區人潮湧擠每 2 平方 1 人限制。

六、 文化場館及營業場所採人流管控。

七、 禁止醫院、護理之家探病;住宿型長照機構採視訊探視。

八、 足跡風險區校園暫停對外開放。





▲新北市長侯友宜主持防疫會議。（資料照／記者羅婉庭攝）

行政院長蘇貞昌中午視察中央流行疫情指揮中心，並宣布防疫全面升級。侯友宜上午出席行程後表示，面對這波疫情，無論中央今日有無宣佈升級防疫，新北市今早已定調，做好準備將警戒提升到第二階段社區感染。





指揮中心公布措施，將持續實施至6月8日：

1. 未配合口罩規定者可予以開罰。

2. 所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩/使用隔板,並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

3. 原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4. 營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業。

5. 交通運輸：雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食，雙鐵禁站票，高鐵取消自由座。

6. 醫院及長照機構：除例外情形，停止開放探親及探視，陪病及陪伴者限1人。





▲指揮中心1月21日發布疫情警戒標準及因應事項。（圖／指揮中心提供）