「五股獅子會」前會長驚傳確診！「LINE訊息」完整內容流出

▲驚傳「新北五股獅子會」1成員確診，感染源不明。（圖／翻攝自Facebook／新北市五股國際獅子會300B1區）

記者曾筠淇／綜合報導

國內新冠肺炎疫情今（11）日驚傳一名新北市五股獅子會前會長確診，據了解，該名遭染疫的成員近日無出國史，與近期華航案、諾富特無關聯，「感染源不明」恐淪為社區感染破口。稍早獅子會LINE群組對話證實「前會長已在今日確診新冠肺炎陽性反應」，訊息完整內容也被PTT鄉民曝光。

有網友在PTT的Gossiping板上，貼出完整的LINE訊息內容：

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各位先進獅友，大家晚安！

《緊急事件報告》

因本會（五股會）***前會長

已在今日確診新冠肺炎陽性反應，

4/28~5/9有跟***會長接觸者，請自行先留意是否有咳嗽、發燒及全身無力的症狀，

如有，請跟衛生單位聯絡，

另5月月例會名單會提供衛生單位，他們會跟各位聯絡的，

月例會參與人員會列為居家隔離對象，

請現在與家人分開房間，

請各位配合當區衛生單位所提的採檢的防疫措施，

在此金城向各位說抱歉，沒做好防疫措施，讓大家受無妄之災！sorry！

也請各位請勿亂轉傳造成恐慌，謝謝配合！

▲訊息內容曝光。（圖／翻攝自PTT）

稍早《ETtoday新聞雲》記者致電五股獅子會求證，一名中年女子接起電話駁斥該消息「亂講」後即掛電話；國際獅子會台灣總會則回應，未聽說該消息，要再了解。對此，中央流行疫情指揮中心表示，一切等下午記者會將由陳時中親自對外說明。

行政院長蘇貞昌於今日上午11時55分臨時新增行程至中央疫情指揮中心視察，似乎是針對近期爆出多起的社區感染案件進行評估，是否要提升國內「COVID-19緊戒標準至2級」，其中與會者包含教育部、內政部、交通部、經濟部及文化部等部會，並統一由疫情指揮中心進行說明。