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「五股獅子會前會長」驚傳確診！LINE群組呼籲會員：不要外出

快訊／社區淪陷！驚傳「新北五股獅子會」1成員確診　感染源不明。（圖／取自新北市五股國際獅子會300B1區臉書）

▲驚傳「新北五股獅子會」1成員確診　感染源不明。（圖／取自新北市五股國際獅子會300B1區臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

國內新冠肺炎疫情今（11）日驚傳新北市五股獅子會前會長確診，據了解，該名遭染疫的成員近日無出國史，與近期華航案、諾富特無關聯，「感染源不明」恐淪為社區感染破口。稍早獅子會LINE群組對話證實「前會長已在今日確診新冠肺炎陽性反應」，但未收到衛生局單位相關通知，成員收到後也相互討論不要外出，要有心理準備。

五股獅子會前會長傳出確診，成員透露前會長大約於昨晚至今早通知獅子會成員，但迄今未收到衛生單位通知，成員擔心疫情擴大，也相互在群組討論不要外出，做好心理準備。

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有網友在PTT的Gossiping板上，貼出完整的LINE訊息內容：

各位先進獅友，大家晚安！
《緊急事件報告》
因本會（五股會）***前會長
已在今日確診新冠肺炎陽性反應，
4/28~5/9有跟***會長接觸者，請自行先留意是否有咳嗽、發燒及全身無力的症狀，
如有，請跟衛生單位聯絡，
另5月月例會名單會提供衛生單位，他們會跟各位聯絡的，
月例會參與人員會列為居家隔離對象，
請現在與家人分開房間，
請各位配合當區衛生單位所提的採檢的防疫措施，
在此金城向各位說抱歉，沒做好防疫措施，讓大家受無妄之災！sorry！
也請各位請勿亂轉傳造成恐慌，謝謝配合！

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲訊息內容曝光。（圖／翻攝自PTT）

稍早《ETtoday新聞雲》記者致電五股獅子會求證，一名中年女子接起電話駁斥該消息「亂講」後即掛電話；國際獅子會台灣總會則回應，未聽說該消息，要再了解。中央流行疫情指揮中心對此表示，一切等下午記者會將由陳時中親自對外說明。

行政院長蘇貞昌於今日上午11時55分臨時新增行程至中央疫情指揮中心視察，似乎是針對近期爆出多起的社區感染案件進行評估，是否要提升國內「COVID-19緊戒標準至2級」，其中與會者包含教育部、內政部、交通部、經濟部及文化部等部會，並統一由疫情指揮中心進行說明。

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