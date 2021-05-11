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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／本土案例爆！指揮中心預備「二級感染」　警戒到6月8日

▲▼口罩之亂 武漢肺炎 買口罩 戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲疫情升溫，指揮中心公布因應措施。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

疫情生變！行政院長蘇貞昌今（11）日中午11時55分突然前往「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，據悉，會中蘇貞昌就COVID-19警戒標準提升至二級「出現感染源不明之本土病例」之應處預為準備，內容應包括權管業務作為之優化措施、現有活動之應處、無法因應之困難處。

衛福部官員透露，因應這次出現「感染源不明之本土病例」階段，自即日起至6月8日提升疫情警戒標準，本次會議與會的不只衛福部，還包括教育部、內政部、交通部、文化部等。

台北市政府11日下午3時將舉辦臨時疫情記者會，預計由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自上火線回應，預計將對北市防疫是否升級做出最新回應。

不僅如此，新北市長侯友宜下午1時也將在府內召開第130次疫情應變會議，他在上午受訪時則提到，無論中央今日有無宣布升級防疫，新北市將做好準備將社區感染警戒提升到「第二階段」。

指揮中心擬公布措施如下：

1. 未配合口罩規定者可予以開罰。

2. 所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程配戴口罩/使用隔板,並落實實聯制、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

3. 原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實名制、全程戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機構核准後實施。

4. 營業場所啟動人流管制作業，無法落實各項防疫措施者應暫停營業。

5. 交通運輸：雙鐵、客運等大眾運輸禁飲食，雙鐵禁站票，高鐵取消自由座。

6. 醫院及長照機構：除例外情形，停止開放探親及探視，陪病及陪伴者限1人。

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