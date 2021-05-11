老婆幫找處女下手　殘殺11女「最小才9歲」！法國連續殺人魔病死

▲ 奧莉佛（左）與富爾尼雷（右）聯手殺害多名年輕女子。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國連環殺手富爾尼雷（Michel Fourniret）入獄多年，10日因慢性疾病在加護病房去世，享年79歲。他是法國最惡名昭彰的連續殺人犯之一，1987年至2001年間綁架、性侵並謀殺11名女童或年輕女性，更被指為其他21起殺人或失蹤案的幕後黑手，被稱為「亞爾丁食人魔」、「處女獵人」。

根據BBC，富爾尼雷2003年在比利時被捕，2008年因謀殺7名女性被判終身監禁，2018年因殺害前獄友被判第二次無期徒刑，後來又承認犯下其他幾起謀殺案。受害者年齡多介於12歲至30歲間，生前大多遭富爾尼雷性侵，接著被槍殺、勒弊或刺死，案發地點集中在他的故鄉亞爾丁地區與比利時。

他25歲那年在亞爾丁襲擊一名女子，獲判8個月緩刑，也是他第一次因性犯罪被定罪，接著在1984年因襲擊另一年輕女子入獄，獄中開始與後來的妻子奧莉佛（Monique Olivier）通信。據稱奧莉佛答應為他尋找年輕的處女做為下手目標，條件是富爾尼雷幫助她殺害丈夫。3年後富爾尼雷出獄，二人便開始聯手作案。

奧莉佛1987年12月20日開車行駛於歐塞爾市街道上，向剛放學的17歲少女拉薇爾（Isabelle Laville）宣稱自己迷路，請拉薇爾上車為她帶路。謊稱車子拋錨的富爾尼雷半路上車，馬上性侵拉薇爾後將她殺害。事實上，這對夫妻跟蹤她已有一段時間，當天也是預謀犯案。

拉薇爾是這對惡魔夫妻手下第一名犧牲者，接下來的16年裡，他們在法國與比利時聯手綁架並謀殺至少8人，終於在2003年行跡敗露，因一名13歲女童設法逃脫，才讓富爾尼雷與奧莉佛雙雙落網。他們毒手下最年幼的受害者2003年死亡時僅有9歲，直到富爾尼雷去年3月認罪，案件才得以偵破。