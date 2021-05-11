彭博曝「棄台將鑄大錯」：美無法承擔具戰略性位置的國家被中佔有

▲ 美國海軍飛彈驅逐艦馬侃號通過台灣海峽。（圖／U.S. 7th Fleet）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著美國政府下令駐軍撤離阿富汗，許多外交專家及學者正在思量，在中國威脅日益漸長之際，華府是否該放棄對台承諾。彭博專欄文章作者布蘭兹（Hal Brands）指出，美軍自阿富汗撤軍不會是一場災難，但美國無法承擔位處西太平洋重要戰略位置的國家被北京征服，拋棄台灣將會是重大錯誤。

布蘭兹在文中列舉美國歷史上多次撤軍紀錄，範圍包括美軍1973年自越戰撤軍、1984年的黎巴嫩、1994年的索馬利亞、2011年的伊拉克，以及預計今年9月前自阿富汗撤軍，強調若美國利益並不會因此受到嚴重威脅，或有更強大的盟友接棒掌控該區，那麼「收縮」（retrenchment）的做法可能是明智的。

以越戰為例，當年美國撤軍並未摧毀美國在亞洲的地位，因為華府可利用海空軍力、武器銷售、外交支持來佔據自日本到印度等更重要的位置。

但布蘭兹指出，台灣如今現況並不符合上述提及考量，「放棄台灣將會是重大錯誤，美國無法承擔一個位處西太平洋重要戰略位置的國家被北京征服佔有」，一旦台灣淪陷，日本、菲律賓等區域的防禦更加艱難，且沒有一個友好的超級大國接手，「如果台灣被放棄，讓其他亞洲盟國面臨更大危險，美國又能做什麼讓盟國相信美方的承諾？」

美國自阿富汗撤軍後的下一步，也是外界關注焦點之一。布蘭兹表示，若美國接下來結合盟友對抗中國、展示防衛台灣的力量、對其他挑戰者越界做出尖銳而謹慎的回應，這也意味著華府把注意力自阿富汗轉向亞洲，「無論是好是壞，美國是否留在阿富汗的爭論已經結束。」