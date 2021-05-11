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印度「千人湧入」宗教領袖葬禮…離譜影片曝！　沒戴口罩拉扯推擠

▲▼印度「千人湧入」葬禮　離譜影片曝。（圖／翻攝自推特／@MJ_007Club）

▲印度「千人湧入」葬禮　離譜影片曝。（圖／翻攝自推特／@MJ_007Club）

記者張方瑀／綜合報導

印度新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診人數都逼近40萬人，但北方邦仍有數千人無視防疫規定，前往參加一名宗教領袖的葬禮。從推特曝光的影片可以看到，近千名信眾湧入街道扛著棺木向前走，且多數都沒有戴口罩，人們還不時相互推擠。

根據印度《Republic World》報導，北方邦（Uttar Pradesh）伊斯蘭宗教領袖卡德里（Hazrat Abdul Mohammad Salimul Qadri）在8日凌晨病逝，而他的葬禮也在10日舉行。結果數千名信眾湧入街道，全部的人肩並肩擠在一起，完全無視社交距離規定，且幾乎沒有佩戴口罩，景象相當驚人。

依照當地政府防疫規定，若非必要禁止舉辦公開葬禮，人數也不允許超過20人。現在警方已經根據影片成立調查小組，準備針對參加活動的民眾開罰。

北方邦在4月底時單日確診數一度高達3.8萬人，儘管逐漸下降，但過去7天的單日確診數仍有到2萬7161例、死亡人數為329人。印度衛生部統計，印度過去24小時新增36萬6161例確診、3754人病歿，累積確診數達2266萬例，死亡數為24萬6116人。

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