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婆婆幫付頭期款「房子登記媳婦名下」　她曝20年暗黑心機：超火大

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書PO文聲稱，婆婆今年初買了一間房子，堅持要登記在她的名下，也幫忙支付頭期款，接下來20年的房貸由她負擔，結果房子實際上卻是要給單身小姑的，讓她超級傻眼，向老公求助也只換得一句「錢再賺就好，不用擔心」，內心真的很火大。

▲▼房,客廳（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO聲稱，是婆婆堅持要把房子登記在她名下。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婚姻2.0」的PO文中提到，這間房子是幫單身小姑買的，頭期款由婆婆支付，剩下的款項由她貸款20年支付，「因為是買我的名字，婆婆堅持一定要買我的名字，但我一點也不想」，原本覺得每個月繳貸款也就算了，後來連水電費、房屋稅也要她來繳，這才驚覺婆婆當初堅持要登記在她名下，背後原因可能不單純。

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「老公只想減輕妹妹的負擔，但重重增加我的壓力。」原PO抱怨，小姑單身一人，自己開店，生活吃好用好、開名車、穿名牌，只是不願意自己在外租屋，婆婆才決定買房，反觀她家，有2個小孩要養，老公的薪水只夠付孩子們的學費，自己也是領每個月5萬元的死薪水，老公卻還要死撐著大哥的身分幫助妹妹，讓她超級傻眼。

原PO說，小姑的生活越過越奢華，名牌包一次都買2、3個，天天逛街、按摩、約朋友吃飯，她則是想要買個東西都捨不得，根本就是辛苦賺錢讓別人爽，自己甚至已經開始啃老本，「我真的累了，也為自己的未來擔心，而天真派的老公只會說『錢再賺就好，不用擔心』，真的很火大。」

▲▼ 老人,老婦,婦人,拐杖,養老院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲婆婆幫忙出買房的頭期款，原PO則負責繳貸款。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

不過，大多數網友看完整篇文章，一致認為原PO也很有問題，假如這不是一篇反串文，那真正天真的人恐怕不是老公，而是她自己，「一開始沒踩好底線就大錯特錯了」、「竟然把自己的錢跟婆家的錢混在一起，看來妳對人性很有信心」。

也有網友好心建議原PO，與其在網路上抱怨，不如硬起來拒付貸款，看是要賣掉房子把頭期款還給婆婆，還是留下房子改由小姑自己付貸款，「反正又不是你們在住，何必呢？況且妳老公有給妳的兄弟姊妹買房、付貸款嗎？我想沒有吧。」

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