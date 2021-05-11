印度B.1.617.2毒株擴散！倫敦近40％染變異　政府警告：傳染性更強

▲印度變種病毒株「B.1.617」被列為令全球擔憂（variant of concern）的變種病毒。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）於10日宣布，印度變種病毒株「B.1.617」被列為令全球擔憂（variant of concern）的變種病毒，而其另一變種「B.1.617.2」也開始在英國擴散。英國首席醫療官惠提表示，此毒株比英國變種毒株還要更具傳染性，但疫苗效果不會受到影響。

世衛主要流行病學家范科霍芙（Maria van Kerkhove）指出，印度變種病毒株「B.1.617」是第四個被列為令全球擔憂的變種病毒。根據BBC報導，該病毒變種存在「雙重突變」。英格蘭首席醫療官惠提（Chris Whitty）表示，在印度共發現B.1.617.1、B.1.617.2和B.1.617.3等三種變異毒株，其中最具危險性的是B.1.617.2。

NEW: time for a proper thread on B.1.617.2, the subtype of the Indian variant that has been moved to "variant of concern" today by Public Health England.



First, it’s clear case numbers from this lineage are growing faster than other imported variants have done in the UK. pic.twitter.com/hUUzBvCsY1 — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) May 7, 2021

據了解，目前在倫敦有37.4％的確診者是感染B.1.617.2毒株，西北部約為17.1％，且只有不到一半的確診病例是旅行歸國者。惠提表示，「我們目前的觀察，B.1.617.2的傳染性相當強，在某些地區已經取代了原本的變種病毒，但後續仍需觀察。」

惠提強調，疫苗對此種變異毒株同樣有效；倫敦大學教授佩格爾（Christina Pagel）也說，「目前沒有證據表明疫苗會失效，鼓勵人們接種還是必要的。」

BBC指出，印度14億人口中，只有2600萬人接種了兩劑疫苗，佔全國人口不到2％；1.24億人只接種了一劑。專家也表示，封城和接種疫苗是阻擋疫情擴散的唯一出路，印度政府必須馬上採取行動，才有望截斷傳播鏈。