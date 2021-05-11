新娘穿「透視婚紗」出嫁！下面只剩丁字褲　她爽對賓客大尺度露出

▲巴西女歌手麥克里爾（MC Rielle）的婚紗照辣翻。（圖／翻攝自當事人IG、外媒，下同）

記者張寧倢／編譯

巴西身兼女模與歌手的麥克里爾（MC Rielle）日前在她個人IG公布婚訊，身材姣好的她先前就曾被美國成人雜誌《花花公子》（Playboy）譽為「巴西最性感的女人」，而里爾也在婚紗照中展現俏臀，從肚臍以下全都是透視薄紗，性感的白色小丁顯露無遺。

▲里爾下半身只穿了一件丁字褲。

綜合《每日星報》、智利媒體報導，巴西女歌手麥克里爾日前在IG限時動態上傳自己拍婚紗的幕後花絮，但她的訂做婚紗卻讓將近50萬名追蹤粉絲的眼睛大吃冰淇淋，因為這件婚紗不僅有爆乳深V剪裁，從肚臍以下更直接挖空，採用「透明薄紗」加上些許刺繡白花點綴，由於下身只穿了一件丁字褲，當她轉至背面，巨大渾圓的翹臀立刻展露無遺。

▲里爾立志成為最性感新娘。

里爾表示，她想擺脫傳統，選擇前所未有的婚紗款式，因為婚禮是人生中一個值得紀念的里程碑，對於當著婚禮賓客「大尺度露出」更是完全不介意，因為這會讓她成為「最性感的新娘」。事實上，里爾平時就常透過IG、臉書等社群軟體發布性感照，部分照片的尺度更近乎全裸，作風相當大膽。此外，她先前也曾為自己的屁股投保了14.7萬英鎊（約新台幣578萬元）的高額保險。

▲里爾在IG分享自己拍婚紗的幕後拍攝現場。

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