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海景第一排開趴太爽！15人擠陽台瞬間坍塌　「恐怖下墜」影片曝光

記者張寧倢／編譯

美國加州一處海濱景觀住宅發生陽台坍塌意外，上周末有超過30人在屋內舉辦生日派對，意外發生前，陽台上擠滿了賓客，不料就在一瞬間，懸空的陽台猛然向下塌陷，所有人員與物品一瞬間掉落海岸岩灘，導致至少12人受傷，其中2人傷勢嚴重。

▲▼加州馬里布發生陽台坍塌意外。（圖／翻攝自推特／@MikeRogersTV）

▲加州海岸發生陽台坍塌意外。（圖／翻攝自推特／@MikeRogersTV）

根據《紐約郵報》報導，加州馬里布市（Malibu）一處海岸小別墅於8日發生恐怖意外，據影片顯示，懸空於海岸的陽台之上當時擠滿了人，疑似因為承重超過負荷，陽台一瞬間崩塌，幾乎所有人同時急墜4.5公尺，消失在畫面之中。根據美媒拍攝到的事故現場畫面，整個木造平台從中央塌陷，包含桌椅、抱枕、碎玻璃等陽台上的物品全數散落在岸邊岩石之上。

▲▼陽台上的物品與碎玻璃散落一地。（圖／翻攝自YouTube／CBS Los Angeles）

▲陽台上的物品與碎玻璃散落一地。（圖／翻攝自YouTube／CBS Los Angeles）

一名男性目擊者表示，事件約發生在下午5時左右，當時他也在那場生日派對上享受輕鬆時光，突然聽到一聲巨響，「然後我真的目睹所有好朋友和我的女朋友從4.5公尺高的地方掉落到石頭上，這是一個不尋常的事故，我不知道怎麼發生的。」

消防單位發言人榮恩（Ron Haralson）表示，事故發生時有超過15人站在狹小的陽台上，所以體重可能是主要的問題，雖然還不清楚倒塌原因的細節，但這棟房子已經不適合人居住。女屋主向媒體表示，她周末將這裡外租，並告訴租客不要舉辦任何派對，而且納客數最多6人，但當天卻有約30人在房子裡。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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15男女開趴！　海景陽台瞬間坍塌影片曝光

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