凶猛虎在住宅區閒晃...嚇壞鄰居掏槍　警逮捕飼主：是殺人案嫌犯

▲男下班回家發現老虎，嚇得立即掏槍。（圖／翻攝自Twitter／robwormald）

記者李振慧／綜合報導

美國德州休斯頓一寧靜住宅區竟然出現一頭老虎閒晃，奇異的畫面嚇壞附近鄰居，甚至還有一名住戶用槍對準大貓，一度和飼主引發緊張衝突，幸好最後沒有發生傷亡事件。目前警方公布逮捕一名疑似是飼主的男子，該人竟然還是謀殺案嫌犯。

事件發生在9日晚間，目擊民眾托雷斯(Maria Torres)表示，當時她和大嫂目睹一頭老虎在家附近閒晃，而現場還有一名下班回家的執法人員正在持槍對著老虎，「我們本來以為老虎要發動攻擊，不過牠似乎只是要過馬路回到主人家，我很開心老虎沒有被射殺，不過執法人員當時已經逼近開槍邊緣，怎麼會有主人不知道自己的寵物老虎跑出去了」。

休斯頓警方表示，老虎引發騷動後，飼主便帶著寵物開車逃亡，後來他們逮捕到26歲男子庫瓦斯(Victor Hugo Cuevas)，雖然老虎目前還沒找到，但他們認為庫瓦斯就是老虎的飼主。

當地媒體指出，庫瓦斯被控是一起槍擊命案的嫌犯，不過他堅稱槍擊事件是自衛，不肯認罪殺人，後來以美元25萬元（約台幣695萬元）保釋金交保，而且他還在家中養了2隻猴子。庫瓦斯的律師回應，他不認為庫瓦斯是老虎飼主，也不認為他與這起事件有關連，案件仍在調查中。