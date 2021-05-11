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日本福島化工廠爆炸！至少4輕重傷　「猛搖像地震」狂燒2小時

▲▼日本福島堺化學工業湯本工廠發生爆炸。（圖／翻攝自推特／@mameteppo430707）

▲ 網友上傳在遠處看到的濃煙畫面。（圖／翻攝自推特／@mameteppo430707）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本福島縣一家化學工廠今（11日）晨驚傳爆炸事故，不斷竄出火光與濃濃黑煙，至少造成4名員工輕重傷。該工廠生產化妝品專用的鋅粉，爆炸發生至今經過2個多小時，火勢仍未完全撲滅，建築物外牆與屋頂都被燒出巨大破洞。

綜合《共同社》、《日本放送協會》（NHK）等日媒報導，位於福島縣磐城市的「堺化學工業」湯本工廠約於當地時間11日上午7時40分（台灣時間上午6時40分）傳出爆炸聲與濃煙，附近居民紛紛通報消防局。

這起意外造成2名60多歲男性員工全身燒傷，緊急送醫；另2名男性員工受到輕傷，分別為40多歲及20多歲，所幸4人皆意識清晰。其他員工受訪表示，聽說爆炸伴隨著地震般劇烈的搖晃，且煙味很重，擔心會有有害物質外洩。警方對此則說明，目前沒有消息指出該工廠生產有害物質。

由於事發地點周圍工廠林立，附近工廠的員工都感受到爆炸威力，且爆炸發生二次，「7點45分左右突然感受到建築物在搖晃，正想著『是地震嗎』就發生爆炸，從外面都看得到煙霧，接著在8點10分左右又發生輕微爆炸。」

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