快訊／華航清零計畫2.0「影響規模評估」　陳時中14:00親自說明

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布於下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中主持，說明疫情與防疫作為。華航諾富特案累積35人確診，指揮中心昨（10）日下午公布「華航機組員清零計畫2.0」，將前艙機組員（機師）全數召回檢疫，晚間再與華航開會，討論相關影響與運作，預期今日於會中說明。

陳時中昨說明，前艙機組員全數召回檢疫，入境全至集中檢疫所；後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天；相關機組員進入社區須檢疫滿14天，期滿採檢陰性；另外，要求風險組與安全組不得混飛。

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陳時中表示，清零計畫會讓華航陸續停飛14天，對華航客運貨運都會造成很大影響，但這是為了社區安全，不得不做的痛苦決定，因為可能被不同病毒侵犯，才用這種方式與社區區隔。發言人莊人祥補充，如果已經在家裡居家檢疫者，還是可以持續留在家裡，並將原本5天的檢疫期順延至14天。

陳時中表示，昨上午緊急會議中將「清零計畫2.0」方案定下，所以晚上會再與華航開會，討論整體對未來影響與運作，希望將相關產品輸出影響降至最低。