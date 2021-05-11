接種免煩惱！南韓決定賠「重症副作用」患者最高每人千萬

▲南韓政府決定優先支援接種疫苗後出現嚴重副作用者，就算被判定與疫苗無關，也可優先獲得最多1千萬韓元賠償。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓自從開放施打阿斯特捷利康（AZ）新冠疫苗後，副作用等異常反應頻傳，今年4月更傳出40多歲的護士助理接種後出現四肢麻痺，當局進行疫調後表示，該起案例暫與疫苗無關。對此，南韓政府日前宣布，若接種疫苗發生任何副作用，就算被判定與疫苗無關，也可獲最多1000萬韓元（約新台幣25萬元）的醫療費用。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《東亞日報》，南韓新冠預防接種對應促進團今（11）日表示，未來將著手進行制度上的修繕，針對副作用與接種疫苗後所產生的關係分析做出以下定調：1. 因果關係明白。2. 因果關係有其蓋然性。3. 有其可能性。4. 因果關係認定上有其困難。5. 因果關係認定上明顯無關。其中第4項，又可細分為＊證據資料不充分、＊可能是非疫苗的其他原因所造成的副作用。

南韓政府表示，若經疫調分析後發現其與疫苗的關係上證據資料不充分，則該名重症副作用患者最多可優先獲1千萬韓元醫療費用補助。報導表示，這可能與近來老年人AZ疫苗施打意願低迷的因素有關，政府想藉此舉安撫民眾，鼓勵優先接種新冠疫苗。

自從助理護士出現嚴重副作用後，本月6至10日針對70至74歲高齡人士的接種意願事前調查，僅27.7%的民眾登記接種。

據悉，先前該名40多歲護士助理今年3月接種AZ疫苗後出現嚴重副作用，起初僅雙眼出現複視現象，接種19天送醫後四肢卻又陸續麻痺，醫師診斷其罹患急性瀰漫性腦脊椎炎（ADEM），政府疫調後表示其副作用難以證明與疫苗有關，因此無法列在賠償名單之內，隨後其丈夫與家屬大喊昂貴的醫療與看護費用吃不消，在青瓦台官網發起連署，要求政府設法協助。

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