「月給6萬、請保母顧2孩」妻仍厭世喊累　人夫怨：是我不對？

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫10日在臉書「匿名公社」PO文感嘆，家中有2名女兒，妻子是全職主婦，他每個月給6萬元家用，也有請保母來幫忙照顧小孩，但每天下班還是看到妻子一臉厭世喊累，讓他十分疑惑，「是我不對？還是我老婆生病了？」

▲原PO不明白妻子為何天天喊累。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

原PO提到，2名女兒一個念中班、一個即將足歲，他每個月都有給妻子6萬元當家用，專門處理大女兒的月費和小女兒的生活用品費，另外，家中的房貸、水電費、網路費、小孩註冊費、保險費、奶粉錢等開銷，也都是由他負擔，為了生活，他每天幾乎都工作12小時，月休大概3至4天。

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原PO無奈地說，白天大女兒去上課，小女兒有保母看顧，妻子就待在家裡，但每天晚上下班回家，他還是會看到妻子一臉厭世抱怨顧小孩很累，「我很想說，難道我很閒嗎？如果假日放假，我也會幫小孩洗澡、陪睡，也會幫忙晾衣服。我想問各位看法，是我不對嗎？還是我老婆生病了？」

▲原PO花錢請保母幫忙照顧小孩，希望能讓妻子輕鬆一點。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

其他網友看完整篇文章，紛紛留言建議原PO讓妻子去工作，一起分擔家計，或者乾脆減少工時，花更多時間在家陪伴，「太閒也會很累，你知道嗎？」、「一個完整的家是父母一起陪伴小孩長大，身體搞壞就不好了」、「婚姻是兩個人要互相扶持的，一個有目標，一個沒目標，很容易就會意見分歧，最後漸行漸遠」。

對此，原PO也在留言處回應，妻子剛開始有說要找工作，結果一拖就是半年多，也沒有任何進展。有熱心網友留言安慰原PO，要找到能配合孩子上下課、保母照顧時間的工作不太容易，單純打零工薪水也不高，「好好跟她聊聊，看她想要的是什麼吧」。